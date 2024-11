Maharashtra CM : देवेंद्र फडणवीसच होणार मुख्यमंत्री, फक्त अधिकृत घोषणा बाकी! शपथविधी कधी?

Maharashtra CM : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या घवघवीत यशानंतर अजून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन झालेलं नाही. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शनिवारी 23 नोव्हेंबरला लागल्यापासून महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस कोणाच्या गळात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडणार हे गुलदस्त्यात आहे. अशातच एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री भाजपचा असणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. गुरुवारी रात्री (28 नोव्हेंबर) दिल्लीतील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची खात्रीदायक माहिती सूत्रांनी दिलीय.

या बैठकीत अमित शाह यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याशी खातेवाटपासह मुख्यमंत्रिपदावर चर्चा केली. दीड तास झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलाय.

Expressed my gratitude to Hon Union Minister Shri Amitbhai Shah, for his huge support on the battlefield during the important Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024 and for the way he greatly inspired and motivated the karykartas.

On this occasion, our BJP National President JP… pic.twitter.com/KAd341ANtw

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 28, 2024