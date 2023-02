Mahesh Pithiya: 'डुप्लिकेट अश्विन'ने Australian फलंदाजांना फोडला घाम, Steve Smith क्लीन बोल्ड; बॉलच खेळता येईना

India vs Australia Test Series: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ (Australia Cricket Team) 9 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या भारताविरोधातील कसोटी मालिकेसाठी (India vs Aus Test Series) तयारी करत आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघ चार कसोटी सामने खेळणार आहे. कसोटी मालिकेआधी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ नेटमध्ये सराव करत घाम गाळत आहे. यादरम्यान भारताच्या फिरकी गोलंदाजांचा सामना करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे फलंदाज विशेष तयारी करत आहेत. यावेळी गोलंदाज महेश पिथिया (Mahesh Pirhiya)याने सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.

महेश पिथिया हुबेहुब रवीचंद्रन अश्विनप्रमाणे (R Ashwin) गोलंदाजी करतो. भारतीय फिरकी गोलंदाजांचा सामना करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघ नेटमध्ये महेश पिथियाच्या गोलंदाजीचा सामना करत आहे. महेश पिथिया गेल्या काही दिवसांपासून ऑस्ट्रेलिया फलंदाजांना गोलंदाजी करत असून यामध्ये स्टीव्ह स्मिथचाही समावेश आहे.

नेटमध्ये सराव करताना महेश पिथियाने स्टीव्ह स्मिथला घाम फोडला. त्याच्या गोलंदाजीवर स्टीव्ह स्मिथ वारंवार विकेट गमावत होता. महेश पिथियाची गोलंदाज समजण्यात स्टीव्ह स्मिथ अपयशी ठरत होता. यामुळे तो अपेक्षित खेळी करु शकत नव्हता.

