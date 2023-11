Virat Kohli : 'तुझ्या वडिलांना आज खऱ्या...', लाडक्या चिकूसाठी वर्ल्ड कप चॅम्पियन युवराज सिंगची खास पोस्ट!

Yuvraj Singh On Virat Kohli : टीम इंडियाचा सुपरस्टार विराट कोहली (Virat Kohli Record) याने क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडूलकरचा (Sachin Tendulkar) महान रेकॉर्ड मोडीस काढला आहे. वानखेडे मैदानावर सचिनच्या समोरच विराटने सुवर्णक्षण आपल्या बॅटने लिहिला आहे. त्याच्या या कामगिरीनंतर आता क्रिडाविश्वातून शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. अशातच आता वर्ल्ड कप चॅम्पियन युवराज सिंग (Yuvraj Singh) याने विराटसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे.

आजच्या या दिमाखदार कामगिरीबद्दल तुझं खूप खूप अभिनंदन.. आज तू महान विक्रमाला गवसणी घातली आहे. मला खात्री आहे की, तुझ्या दिवंगत वडिलांना आज खूप अभिमान वाटत असेल आणि वरून ढगांमधून आपल्या मुलाकडे पाहून आनंदाने हसत असतील. या पिढीतील आतापर्यंत सर्वात महान तू आहेस, असं म्हणत युवराज सिंहने विराट कोहलीचं कौतूक केलंय.

Congratulations to @imVkohli on a monumental achievement going surpass the great @sachin_rt by scoring 50 tons’!! I’m sure his late father must be very proud today and smiling from the clouds above looking at his son !! By far greatest of this generation . #IndiaVsNewZealand…

TRENDING NOW news

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 15, 2023