'मी इतके फोन केले...; आम्हाला ही इज्जत मिळतीये,' माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनवर संतापला, 'तुम्हाला साधं...'

India vs England Test: भारत आणि इंग्लंडमध्ये 7 मार्चपासून पाचव्या कसोटी सामन्याला सुरुवात होणार आहे. धरमशाला येथे होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज आहेत. भारताने 5 सामन्यांची ही मालिका 3-1 ने आधीच खिशात घातली असून, या सामन्यात संघात बदल करत नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या सामन्यासाठी भारताचा फिरकी गोलंदाज आर अश्विन मैदानात उतरताच नवा रेकॉर्ड आपल्या नावे करणार आहे. आर अश्विनचा हा 100 वा सामना असणार आहे. पण त्याआधी त्याच्यावर एका माजी क्रिकेटरने संताप व्यक्त केला असून गंभीर आरोप केला आहे.

माजी क्रिकेटपटू लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी आर अश्विनवर गंभीर आरोप करत खंतही व्यक्त केली आहे. त्यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली असून, आपण 100 वा कसोटी सामना खेळणार असल्याने अभिनंदन करण्यासाठी आर अश्विनला फोन, मेसेज केले असता त्याने साधं उत्तर देण्याची तसदीही घेतली नसल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "100 व्या कसोटी सामन्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी काही वेळा फोन केला. पण त्याने फोन कट केला. त्याला मेसेजही पाठवले, पण उत्तर आलं नाही. आम्ही माजी क्रिकेटपटूंना हा असा आदर मिळत आहे".

Tried calling him a few times to wish him for his 100th Test. Just cut off my call. Sent him a message, no reply. Thats the respect we former cricketers get

— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 6, 2024