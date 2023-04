IPL 2023 दरम्यान BCCI ची मोठी घोषणा, जय शाह यांनी ट्विटमधून दिली माहीती...

BCCI : आयपीएल 2023 (IPL 2023) या स्पर्धेत आतापर्यंत चांगलीच चुरस पाहायला मिळत आहे. एक दोन विजयांमुळे गुणतालिकेचं पूर्ण गणित बदलत आहे. याचदरम्यान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) रविवार (16 एप्रिल) एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआयचे (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) यांनी या निर्णयाबाबात ट्विट करून माहिती दिली आहे. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी भारतीय महिला आणि पुरुष क्रिकेट संघटनांचे पगार बीसीसीआयच्या बरोबरीने असायचे. त्यामुळे महिला ज्येष्ठ संघटनेसाठी आणखी एक मोठा निर्णय आला आहे.

दरम्यान बीसीसीआयने (BCCI) देशांतर्गत स्पर्धांबाबत मोठी घोषणा केली असून रणजी ट्रॉफीसह सर्व देशांतर्गत स्पर्धांच्या बक्षीस रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रणजी करंडक विजेत्याच्या बक्षीस रकमेत दोन पट वाढ करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर बोर्डाने महिला क्रिकेटसाठी एकदिवसीय ट्रॉफी आणि टी-20 ट्रॉफीच्या बक्षीस रकमेत आठ पटीने वाढ केली आहे. एकदिवसीय ट्रॉफी जिंकण्यासाठी पूर्वी 6 लाख रुपये दिले जायचे. मात्र आता बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे विजेताला 50 लाख रुपये दिले जातील. तप टी-20 मध्येच किंमत 5 लाखांवरून 40 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या निर्णयाची घोषणा करताना, बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर सध्याची आणि नवीन फी संरचना शेअर केली आहे. तसेच बीसीसीआयने आयोजित केलेल्या सर्व देशांतर्गत स्पर्धांच्या बक्षीस रकमेत वाढ केल्याने मला खूप भर वाटले. देशांतर्गत क्रिकेट पुढे घेऊन जाण्यासाठी आम्ही आमची पावले उचलत राहू. रणजी करंडक विजेत्याला 2 कोटींऐवजी 5 कोटींची बक्षीस रक्कम मिळेल. त्यामुळे वरिष्ठ महिला संघाला आता वनडे ट्रॉफी जिंकण्यासाठी 6 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

I’m pleased to announce an increase in prize money for all @BCCI Domestic Tournaments. We will continue our efforts to invest in Domestic Cricket – which is the backbone of Indian Cricket. Ranji winners to get 5 crores (from 2 cr), Sr Women winners 50 lacs (from 6 lacs) pic.twitter.com/Cgpw47z98q

— Jay Shah (@JayShah) April 16, 2023