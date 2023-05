IPL 2023: स्पर्धा एकीकडे अन् 'भावकी' एकीकडे... Hardik Pandya च्या 'त्या' फोटोनं जिंकली चाहत्यांची मनं

Hardik Pandya Krunal Pandya IPL 2023 Photo: इंडियन प्रिमिअर लिगमध्ये (IPL 2023) रविवारी म्हणजेच 7 मे रोजी गुजरात टायटन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) आणि त्याचा भाऊ कृणाल पंड्याने (Krunal Pandya) एक अनोखा विक्रम आपल्या नावे केला. रविवारी पार पडलेल्या आयपीएलच्या 2 सामन्यांपैकी पहिला सामना हा गुजरात आणि लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघांदरम्यान खेळवण्यात आला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यामध्ये पंड्या बंधूंनी आपआपल्या संघाचं नेतृत्व केलं. अशाप्रकारे आयपीएलमध्ये परस्पर विरोधी संघांचं नेतृत्व करणारी पंड्या बंधूंची पहिलीच जोडी ठरली आहे.

नाणेफेकीसाठी मैदानात आलेल्या हार्दिक आणि कृणालचे फोटो सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. दोन सख्ख्या भावांनी वेगवेगळ्या संघांमधून खेळणं ही आता सामान्य बाब असली तर परस्परविरोधात खेळणाऱ्या संघांचं नेतृत्व एकाच सामन्यात सख्ख्या भावांनी करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. त्यामुळेच या दोघांवर सोशल मीडियावरुन शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. सोशल मीडियावर या सामन्यासंदर्भातील अनेक हॅशटॅग चर्चेत असतानाच हार्दिक आणि कृणालचं नावही ट्रेण्डमध्ये असल्याचं दिसलं. हा सामना गुजरातने जिंकला असला तरी या दोन्ही भावांनी एकाच सामन्यात वेगवेगळ्या संघांचं नेतृत्व केल्याची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली.

The two Pandya brothers are up against one another here in Ahmedabad.

Who do you reckon will come on Top after Match 51 of the #GTvLSG pic.twitter.com/Zvh2kRRjwN

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023