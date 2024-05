'RCB ने असं सेलिब्रेशन करायला नको होतं,' हर्षा भोगले यांनी सुनावलं, 'किमान तुम्ही धोनीला...'

IPL 2024: बंगळुरुने (RCB) केलेल्या पराभवामुळे चेन्नई (CSK) संघ आयपीएल स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. या पराभवासह कदातिच महेंद्रसिंग धोनीचा आयपीएलमधील प्रवासही संपला आहे. हा आयपीएल (IPL) हंगाम कदाचित महेंद्रसिंग धोनीचा (MS Dhoni) शेवटचा असण्याची शक्यता आहे. हा पराभव महेंद्रसिंग धोनीच्या फारच जिव्हारी लागला. याचं कारण डगआऊटमध्ये बसलेला धोनी बंगळुरुच्या खेळाडूंशी हँडशेक न करताच ड्रेसिंग रुममध्ये गेला. दरम्यान भारताचे प्रसिद्ध क्रिकेट समालोचक हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) आणि इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉन (Michael Vaughan) यांनी बंगळुरुच्या खेळांडूंवर नाराजी व्यक्त केली आहे. धोनी आऊट झाल्यानंतर बंगळुरुच्या खेळाडूंनी त्याचा हा अंतिम सामना असू शकतो हे माहिती असतानाही हँडशेक न केल्याने त्यांनी सुनावलं आहे.

बंगळुरुच्या खेळाडूंनी महेंद्रसिंग धोनी आऊट झाल्यानंतर त्याचा सन्मान राखत मैदानातून निरोप द्यायला हवा होता असं हर्षा भोगले आणि मायकल यांना वाटत आहे. 42 वर्षीय धोनीने अद्याप अधिकृतपणे आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर केलेली नाही, मात्र हा त्याचा शेवटचा हंगाम होता अशा जोरदार चर्चा आहेत.

"त्याने काही फरक पडत नाही. तुम्ही विश्वचषकातील अंतिम सामना जिंकलात, तरीही विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करता. आपल्या खेळातील ही एक मोठी गोष्ट आहे. कारण आता आपलं वैर संपलं आहे, या वस्तुस्थितीचं ते प्रतीक आहे. हा फक्त एक खेळ होता आणि आता आपल्यात काही नाही,” असं हर्षा भोगले यांनी Cricbuzz ला सांगितलं".

Harsha Bhogle and Vaughan said “ RCB players should have shaken hands with MS Dhoni after his dismissal, because that it might have been his last game ”

They also feel that RCB players should not have celebrated his wicket as this might be his last game.

