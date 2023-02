KL Rahul: 'भेदभाव करुन राहुलला संघात स्थान! शुभमन, सरफराज...'; माजी कोचचे गंभीर आरोप

kl rahul flop ind vs aus 1st test: टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या स्टेडियमवर झालेल्या सीरीजमधील पहिल्या टेस्ट मॅचमध्ये भारताने शनिवारी तिसऱ्या दिवशीच सामना एक डाव आणि 132 धावांनी जिंकला. या सामन्यानंतर भारतीय संघातील एका खेळाडूला संघातून बाहेर करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. बरं ही मागणी कोणत्याही खेळाडूने किंवा चाहत्यांनी केलेली नाही तर भारताच्या माजी प्रशिक्षकाने केली आहे.

अनुभवी ओपनर रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळत असलेल्या भारतीय टीमने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीजच्या सुरुवातीचा सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाला तिसऱ्याच दिवशी पराभूत केलं. भारतीय गोलंदाजांनी भन्नाट गोलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियन संघाला पहिल्या डावात 177 वर बाद केलं. त्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार रोहित शर्माने 120 धावांची खेळी केली तर रवींद्र जडेजाने 70 धावांची खेळी केली. याचबरोबर अक्षर पटेलनेही 84 धावांची दमदार खेळी केल्याने भारताला 400 धावांपर्यंत मजल मारता आली. ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव केवळ 91 धावांवर आटोपला. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला. त्याने एकूण 70 धावा केल्या धावा केल्या आणि सात विकेट्स घेतल्या.

सामन्याचा निकाल भारताच्या बाजूने लागला असला तरी भारतीय संघाचा गोलंदाजीचा माजी प्रशिक्षक व्यंकटेश प्रासादने ट्विटरवरुन आपला संताप व्यक्त केला आहे. प्रसादने भारतीय संघाचा सलामीवीर आणि उपकर्णधार के. एल. राहुलला संघातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

"राहुलच्या क्षमतेचा आणि प्रतिभेचा मला पूर्ण आदर वाटतो. मात्र दुख:द गोष्ट ही आहे की त्याची कामगिरी फारच खालावली आहे. 46 टेस्ट सामन्यानंतर 34 ची सरासरी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 8 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर अशी सरासरी फारच सामान्य बाब आहे. असे आपल्याला फारच कमी खेळाडू सापडतील ज्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संधी देण्यात आली आहे," असं प्रसाद म्हणाला.

I have a lot of regard for KL Rahul’s talent and ability, but sadly his performances have been well below par. A test average of 34 after 46 tests and more than 8 years in international cricket is ordinary. Can’t think of many who have been given so many chances. Especially..cont

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 11, 2023