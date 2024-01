'...मी काय व्हिसा ऑफिसमध्ये बसतो का?', पत्रकाराच्या प्रश्नावर रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला

भारत आणि इंग्लंडमधील कसोटी मालिकेला 25 जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. हैदरबादमध्ये दोन्ही संघांमध्ये पहिला कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. पाच सामन्यांची ही मालिका असून विराट कोहलीच्या जागी रजत पाटीदारला संधी देण्यात आली आहे. विराट कोहलीने वैयक्तिक कारणास्तव आपल्याला पहिल्या दोन सामन्यांमधून वगळण्याची विनंती बीसीसीआयकडे केली होती. रोहित शर्माने पहिल्या सामन्याआधी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अनेक प्रश्नांची दिलखुलास उत्तरं दिली.

इंग्लंडचा फिरकी गोलंदाज शोएब बसिरला भारतात येता न आल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता रोहित म्हणाला की, "मला त्याच्यासाठी वाईट वाटत आहे. अशा प्रकारची स्थिती कोणासाठीही सोपी नसते. दुर्दैवाने मी व्हिसा कार्यालयात बसत नाही, ज्यामुळे तुम्हाला सविस्तर माहिती देऊ शकत नाही. तो लवकर येईल अशी आशा आहे".

पाहुण्या संघाने भारतात मालिका जिंकून 12 वर्षं झाली आहेत. 2012 मध्ये इंग्लंड संघानेच ही कामगिरी केली होती. त्या मालिकेतील तीन खेळाडू फलंदाज जॉनी बेअरस्टो, जो रूट आणि वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसन सध्याच्या इंग्लंड संघाचा भाग आहेत. त्यातच इंग्लंड संघ सध्या बेजबॉल पद्धतीने खेळत असून, भारतीय संघासमोर त्यांना रोखण्याचं आवाहन आहे. दरम्यान याबद्दल रोहित शर्माला विचारण्यात आलं असता तो म्हणाला की, "आम्ही आमच्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळत आहोत. आम्ही संघ म्हणून नेमकं काय करायचं आहे याबद्दल स्पष्ट आहोत".

