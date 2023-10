'तुझ्या वडिलांनी तुला शिकवलं नाही का...', गावसकरांनी भर मैदानात खेळाडूला सुनावलं; VIDEO व्हायरल

एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलिया संघाची विजयाची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे. श्रीलंकेचा पराभव करत ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्डकपमधील आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद केली आहे. 210 धावांचा पाठलाग करताना अष्टपैलू मिशेल मार्शने आपल्या दमदार खेळीने संघाला विजय मिळवून दिला. मिशेल मार्शने 51 चेंडूत 55 धावा ठोकल्या. मिशेल मार्शने ठोकलेल्या दमदार अर्धशतकामुळे सध्या अत्यंत खराब फॉर्ममध्ये असणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया संघात जीव ओतला आहे. सामन्यानंतर भारताचे माजी कर्णधार आणि समालोचक सुनील गावसकर यांनी मिशेल मार्शशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मिशेल मार्शला वडील तुला काही कोचिंग देतात की नाही असं विचारला असता त्यानेही मजेशीर उत्तर दिलं.

सुनील गावसकर हे मिशेल मार्शचे वडील गेओफ मार्श यांच्यासह खेळले आहेत. सुनील गावसकर यांनी मिशेल मार्शच्या स्ट्राइक रेटचा उल्लेख करत त्याचा पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला. मिशेल मार्श आणि त्याच्या वडिलांच्या खेळण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे असं सांगत गावसकरांनी त्याला प्रश्न विचारला. यावर त्याने आपण आपल्या वडिलांचा खराब स्ट्राइक रेट सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं उत्तर दिलं.

"तुला वडिलांनी असं खेळायला अजिबात शिकवलं नाही का? (गावसकर डिफेन्स शॉट दाखवत). कारण तू फक्त बँग, बँग मारत सुटतोस," अशी विचारणा सुनील गावसकर यांनी केली. यावर मार्श म्हणतो की, "मी फक्त माझ्या वडिलांचा खराब स्ट्राइक रेट सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे".

Sunil Gavaskar- "Did your father not teach you to bat like this (gestures playing a defensive shot)?"

Mitch Marsh- "I am making up for his poor strike rate." pic.twitter.com/P4GuLGFCa6

