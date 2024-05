'तुम्ही मला फार काळ...', विराट कोहलीने निवृत्तीवर पहिल्यांदाच केलं भाष्य, 'एकदा मी...'

Virat Kohli Retirement Latest News: भारताचा महान खेळाडू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या शेवटच्या 5 ते 6 वर्षांमध्ये निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला होता. याचं कारण सचिनच्या वयाने परफॉर्मन्स आणि फिटनेसला मागे टाकलं होतं. प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत ही वेळ कधी ना कधीतरी येत असते. पण भारतीय क्रिकेटमध्ये याला भावनात्मक जोड देऊन पाहिलं जातं. ज्याप्रमाणे सचिनची निवृत्ती चाहत्यांना भावूक करणारी होती, त्याचप्रमाणे जेव्हा कधी विराट कोहली हा निर्णय जाहीर करेल तेव्हाही सारखीच स्थिती असेल.

सध्या विराट कोहली ज्या फॉर्ममध्ये आहे, ते पाहता तो लवकर निवृत्ती घेईल असं दिसत नाही. विराटने आपल्या फलंदाजीने आणि फिटनेसने टीकाकारांना चोख उत्तर दिलं असल्याने त्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित कऱण्याची हिंमत कोणीही करणार नाही. पण जेव्हा वेळ येईल तेव्हा मात्र विराट कोहलीला या प्रश्नांचा सामना करावा लागणार आहे.

विराटलाही याची जाणीव असून नुकतंच त्याने निवृत्तीवर भाष्य केलं आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या एका कार्यक्रमात बोलताना विराट कोहलीने सांगितलं की, "एक खेळाडू या नात्याने आपल्या करिअरची शेवटची तारीख असते. मी फक्त उलट्या क्रमाने काम करत आहे". कामं अर्धवट सोडून मला माझं करिअर संपवायचं नाही आहे असंही विराटने म्हटलं.

"I wanna give it everything I have till the time I play, and that's the only thing that keeps me going"

Virat's emotional but promising words while talking at the @qatarairways Royal Gala Dinner. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 pic.twitter.com/htDczGQpNf

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2024