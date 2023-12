Rohit Sharma: तूच आम्हाला सांगितलंस की...; हार्दिकला कर्णधार बनवल्यानंतर रोहितसाठी मुंबईची इंडिसन्सची पोस्ट चर्चेत

Mumbai Indians Post For Rohit Sharma: शुक्रवारी संध्याकाळी मुंबई इंडियन्सच्या टीमने मोठी घोषणा केली आणि चाहत्यांना मोठा धक्का दिला. मुंबई इंडियन्सने कर्णधारपदाची धुरा रोहित शर्माच्या जागी हार्दिक पंड्याकडे सोपवली आहे. मुंबईचा हा नियम चाहत्यांना मात्र रूचलेला नाही. दरम्यान या निर्णयानंतर मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माला खास पद्धतीने धन्यवाद दिलेत. यावेळी MI ने व्हिडिओ शेअर केला आहे, या व्हिडिओमध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार म्हणून रोहित शर्माचे संस्मरणीय क्षण दाखवण्यात आलेत.

रोहितला कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर मुंबई इंडियन्सने खास व्हिडीओ पोस्ट केलाय. या व्हिडीओला पोस्टमध्ये लिहिलंय की, रोहित तू 2013 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार झाला आहेस. तू आम्हाला विश्वास ठेवायला सांगितला. तू म्हणालास की, जिंकलो किंवा हरलो तरी आपल्याला हसावंच लागणार आहे. 10 वर्षे आणि 6 ट्रॉफी, आज आम्ही येथे आहोत. आमचा Forever Captain तुमचा वारसा निळ्या आणि रंगात सर्वांच्या लक्षात राहणार आहे. धन्यवाद कर्णधार

Ro,

In 2013 you took over as captain of MI. You asked us to In victories & defeats, you asked us to 10 years & 6 trophies later, here we are. Our your legacy will be etched in Blue & Gold. Thank you, pic.twitter.com/KDIPCkIVop

— Mumbai Indians (@mipaltan) December 15, 2023