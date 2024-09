'नाही नाही म्हणत 10 वेळा....', KRK चा मालक शाहरुख खानचं धोनीबाबत विधान, 'तेंडुलकरला कधी थांबायचं माहिती होतं'

Shahrukh Khan on MS Dhoni IPL: बीसीसीआयने आयपीएल 2025 साठी रिटेंशनच्या नियमांची घोषणा केली आहे. लिलावापूर्वी प्रत्येक संघाला जास्तीत जास्त सहा खेळाडू राखून ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु चेन्नई सुपर किंग्जसाठी अनकॅप्ड खेळाडू नियम जास्त महत्वाचा आहे. गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेळलेल्या कोणत्याही भारतीय खेळाडूला 'अनकॅप्ड प्लेअर' मानलं जाईल असा नियम असून, त्यात माजी कर्णधार धोनीचाही समावेश याचाही समावेश होते. परिणामी, चेन्नई 4 कोटींच्या मोबदल्यात धोनीला संघात कायम ठेवू शकतं. धोनीच्या आयपीएलमधील भवितव्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या असून, वेगवेगळे अंदाज वर्तवले जात आहेत. यादरम्यान कोलकाता संघाचा मालक शाहरुख खानने (Shahrukh Khan) धोनीबाबत केलेलं विधान चर्चेत आहे.

नुकत्याच एका पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख खान सूत्रसंचालन करत असताना दिग्दर्शक, निर्माता करण जोहरने निवृत्तीवरुन त्याचा पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला. यावर शाहरुख खानने त्याला उत्तर देत मी आणि धोनी सारखेच असल्याचं सांगितलं. आम्ही सारखेच दिग्गज आहोत जे निवृत्ती होईन सांगत 10 वर्ष खेळतो असं शाहरुख म्हणाला.

Shah Rukh Khan - Legends know when to retire like Sachin Tendulkar, Sunil Chhetri, Roger Federer

Karan Johar - so why don't you retire

SRK - Me & Dhoni are different kind of legends, we play 10 IPL after saying no

Vicky Kaushal - Retirement are for legends, Kings are forever pic.twitter.com/gEeAS48BGN

— sohom (@AwaaraHoon) September 29, 2024