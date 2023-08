'अगं तू बरी होशील', म्हणत मुलांचा कॅन्सरग्रस्त आईसाठी मोठा त्याग, Video पाहून रडूच येईल

आई म्हणजे सर्वस्व असते. आपल्या मुलांवर कोणतंही संकट येऊ नये म्हणून एकीकडे बाप झटत असताना, आई आपल्या पंखाखाली त्यांना मायेची ऊब देत असते. मुलांना आयुष्यात सर्व काही मिळावं, ते यशस्वी व्हावेत यासाठी आई-वडील झटत असतात. मुलांना नेहमी आनंद मिळावा यासाठी त्यांची धडपड सुरु असते. पण नेहमी आपल्या सुखाचा विचार करणाऱ्या आईवरच दु:खाचा डोंगर कोसळतो, तेव्हा मात्र ती एकटी पडू नये ही जबाबदारी मुलांची असते. आपलं हे प्रेम, जबाबदारी आपल्या कृत्यांमधून नेहमी दिसत असते. दरम्यान, अशाच प्रकारे आपल्या आईप्रती प्रेम व्यक्त करणाऱ्या मुलांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तुमच्याही डोळ्यात अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाहीत.

कर्करोगाशी लढा देत असलेल्या आपल्या आपल्या आईचं मनोबल वाढवणाऱ्या मुलांचा हा व्हिडीओ पाहून तुमच्याही डोळ्यात पाणी येईल. एकजुटीने उभे राहत सर्व मुलं आईसाठी आपले केस कापून टाकत मुंडण करत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. हा व्हिडीओ Reddit ला शेअर करण्यात आला असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 'आईच्या कॅन्सरच्या प्रवासात मुलं तिला साथ पाठिंबा देत आहेत,' अशी कॅप्शन या व्हिडीओला देण्यात आली आहे.

व्हिडीओच्या सुरुवातीला महिला केस कापण्यासाठी खुर्चीवर बसल्याचं दिसत आहे. यावेळी तिच्या डोळे पाण्यान भरलेले असतात. महिलेचा पती तिचं चुंबन घेत तिला आधार देतो. यानंतर तिची तिन्ही मुलं तिला मिठी मारत प्रेम व्यक्त करतात. यानंतर एक मुलगा आईचे केस कापण्यास सुरुवात करतो. पण नंतर काही क्षणातच मागे उभा राहिलेला मुलगा ट्रिमरने आपले केस कापू लागतो. हे पाहिल्यानंतर महिला त्याला असं करु नको सांगण्याचा प्रयत्न करत आणखी भावूक होते.

