रशियातील दहशतवादी हल्ल्यात 90 हून अधिक जणांचा मृत्यू, 11 पैकी 4 बंदूकधाऱ्यांना अटक

Russia News : दहशतवादी हल्ल्यानं रशियाची राजधानी मॉस्को (Moscow Terror Attack 2024) हादरलीये. मॉस्कोतील क्रोकस सिटी हॉलमध्ये एका संगीत मैफिलीदरम्यान लष्करी गणवेश घातलेल्या बंदूकधाऱ्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात 90 पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला तर 145 हून अधिक जण जखमी झालेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. जेव्हा क्रोकस हॉलमध्ये हा हल्ला झाला तेव्हा प्रसिद्ध सोव्हिएत रॉक बँड 'पिकनिक'चा कॉन्सर्ट सुरूचा मैफिल रंगली होती. (Terrorist attack in the capital of Russia Moscow in moscows concert hall america had given warning)

रशियन सरकारची वृत्तसंस्था असलेल्या आरआयए नोवोस्तीने या हल्ल्याबद्दल अधिक माहिती दिलीय. या हल्लेनंतर रशियन सैन्यानं घटनास्थळाचा ताबा घेतला होता. या घटनेनंतर रशियन सैन्यानं 11 जणांना अटक केली आहे. या 11 जणांना पैकी 4 बंदूकधाऱ्यांचा समावेश आहे.

2 of the Suspects from tonight’s Terrorist Attack on the Crocus Concert Hall in Central Moscow have reportedly been Arrested in the Bryansk Region of Western Russia after their Vehicle was Stopped earlier by Local Police; during the Stop, 6 Individuals of Tajikistani Nationality… pic.twitter.com/7apcPE6KmP

ISIS या दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलीय. या हल्ल्यानंतर मॉस्कोमध्ये हाय अलर्ट घोषित करण्यात आलाय. रेल्वे आणि विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. यासोबतच शहरातील सर्व शॉपिंग मॉल्स बंद राहणार असून नागरिकांना एकत्र येण्यास बंदी घलण्यात आली आहे. दरम्यान या हल्ल्यानंतर रशियानं ISIS वर कठोर कारवाईचा इशारा दिलाय.

11 people, including all 4 terrorists which took part in the terrorist attack at Crocus City Hall, Moscow have been detained – FSB

Why were they fleeing to Ukraine?

Who was waiting for them on the other side? pic.twitter.com/ebO4VcxBMY

