பான் கார்டு தொடர்பாக புதிய விதிகளை வெளியிட்ட மத்திய அரசு!

உங்கள் பான் கார்டை உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பான் கார்டு வேலை செய்வதை அரசாங்கம் நிறுத்தக்கூடும். எல்லாம் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, பான் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் புதிய விதிகளின்படி தங்கள் கார்டுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு நபரும் சட்டப்பூர்வமாக வாழ அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த அடையாள அட்டைகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆதார் மற்றும் பான் கார்டுகள். மோசடி, குடியேற்றப் பிரச்சனைகள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை தடுக்க இந்திய அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்திய அரசாங்கம் எப்போதும் விஷயங்களைச் சிறப்பாகச் செய்ய முயற்சிக்கிறது. இதனால் அரசாங்கம் மோசடிகளுக்கு எதிராக போராட உதவும் சில புதிய விதிகளை உருவாக்கியது. அதன்படி, இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய புதிய விதி உள்ளது. உங்களிடம் பான் கார்டு இருந்தால் டிசம்பர் 31, 2024க்குள் அதை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும். இதைச் செய்யாவிட்டால், உங்கள் பான் கார்டு வேலை செய்யாமல் போகலாம். எல்லாம் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி தங்கள் கார்டுகள் புதிய விதிகளை பின்பற்றுகின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

ஆதார் மற்றும் பான் கார்ட் ஏன் முக்கியம்?

இந்தியாவில் உள்ளவர்களுக்கு ஆதார் அட்டை மற்றும் பான் கார்டு மிகவும் முக்கியமானவை. நிரந்தர கணக்கு எண்ணைக் குறிக்கும் பான் கார்டு, பணம் தொடர்பான பல நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவை. இது பல சட்ட மற்றும் நிதி சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். வங்கிகளில் கடன் வாங்குவது, புதிய தொழில் தொடங்குவது, GST போன்ற அனைத்திற்கும் பான் கார்ட் அவசியமானது. எனவே டிசம்பர் 31க்கு முன் உங்கள் பான் கார்டுடன் உங்கள் ஆதார் அட்டையை இணைக்க வேண்டும். இன்னும் நீங்கள் இணைக்கவில்லை என்றால் எப்படி இணைப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

All PAN cards should be linked with Aadhar cards by December 31, 2024.

PAN cards will get deactivated if failed to do so: GOI. pic.twitter.com/6e3OeoUHN9

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 10, 2024