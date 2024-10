நடிகை ஆலியா பட்டிற்கு இப்படி ஒரு விசித்திர நோய்! உங்களுக்கும் ஏற்படலாம்!

பாலிவுட் நடிகை ஆலியாபட் தனக்கு Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) என்ற நோய் இருப்பதாக சமீபத்திய பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார். இது உடலில் ஏற்படும் எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்பும் இல்லை, இது ஒருவகையான கவனக்குறைவு கோளாறாகும். இந்த நோய் உள்ளவர்களால் ஒரு விஷயத்தில் அதிக நேரம் கவனம் செலுத்த முடியாது. 40 முதல் 50 நிமிடங்களுக்கு மேல் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும். தகவல்களை நினைவில் கொள்வது, வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது போன்றவற்றில் சிரமம் ஏற்படும். ADHD நீண்ட காலத்திற்கு இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஆகும். மனக்கிளர்ச்சி, அதிவேகத்தன்மை மற்றும் கவனக்குறைவு என ADHD மூன்று வகையான அறிகுறிகளைக் கொண்டுள்ளது.

ADHD பிரச்சனை கொண்டவர்கள் ஒரே விஷயத்தில் கவனத்தைத் செலுத்துவது, வேலைக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது, குறிப்பிட்ட செயல்களில் கவனம் செலுத்துவது, நேர மேலாண்மையை கடைபிடிப்பது போன்றவற்றில் சிரமப்படுகிறார்கள். மேலும் இது மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு இருந்தால் அவர்களது அன்றாட பணிகளை பாதிக்கிறது. கல்லூரியில் படிப்பதில் கவனம் செலுத்த முடியாமல், வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வேலையை முடிக்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர். சின்னச் சின்ன வேலைகளை கூட முடிக்க முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகலாம். மேலும் தூங்குவதில் கூட பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

In an interview with a leading news portal, #AliaBhatt opened up about her ADHD diagnosis. She shared that she's most present when she's with her daughter #Raha and on set in front of the camera.#News pic.twitter.com/ulZAmbIcuv

— Filmfare (@filmfare) October 14, 2024