'ஜாதி, மதம்... மனிதர்களை வெறுக்க வைக்கும்...' நடிகர் அஜித் வீடியோ வைரல் - AK பேசியது என்ன?

Actor Ajith Viral Video: நடிகர் அஜித் நடிப்பில் கடைசியாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை அன்று துணிவு திரைப்படம் வெளியானது. ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் வெளிவந்த இந்த திரைப்படம் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ஆனால், அதற்கு பிறகு அஜித் நடிப்பில் திரைப்படங்கள் வெளியாகவே இல்லை. மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் விடாமுயற்சி மற்றும் ஆதிக் ரவிசந்திரன் இயக்கத்தில் The Good Bad Ugly உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் அஜித் நடித்து வருகிறார். இந்தாண்டு அவரது படங்கள் ரிலீஸாக வாய்ப்பில்லை என்றும் அடுத்தாண்டுதான் இந்த இரு படங்களும் வெளியாகும் என கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திரைப்படம் ஒருபுறம் இருக்க அஜித் பயணம் மேற்கொள்வதிலும், கார் ரேஸ் - பைக் ரேஸ் உள்ளிட்ட சாகசங்களில் ஈடுபடுவதிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டும் நபர் ஆவார். வெளிமாநிலங்களில், வெளிநாடுகளில் நடிகர் அஜித் பைக்கில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார். ரசிகர்களுக்காக திரைப்படங்களில் நடிக்கும் அவர், தனது மனதிற்கு பிடித்ததை செய்யும் பொருட்டு இதுபோன்ற விஷயங்களிலும் அதிக ஈடுபாடுடன் இருக்கிறார். வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் கொண்டாடும் நபராக அஜித் தோற்றமளிக்கிறார் எனலாம். அந்த வகையில், அவர் தனது பைக்கில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது, பயணங்கள் குறித்து அவர் பேசிய ஒரு காணொலி தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் பயணம் மேற்கொள்வதன் மேல் அவருக்கு இருக்கும் காதல் உள்ளிட்ட விஷயங்களை அவர் பேசியிருந்தார்.

நடிகர் அஜித் பேசியது என்ன?

அந்த வீடியோவில் அஜித்,"தனிப்பட்ட முறையில் பயணம் என்பது கல்வியின் சிறந்த வடிவமாக நான் கருதுகிறேன். மக்களைப் பயணிக்க வைப்பதே என் யோசனை. மதம், ஜாதி போன்றவை நீங்கள் இதுவரை சந்திக்காத மனிதர்களை கூட உங்களை வெறுக்க வைக்கும் என்ற ஒரு கூற்று உள்ளது, இது மிகவும் உண்மை" என பேசியிருந்தார். அதாவது, நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது இந்த வெறுப்பு கரைந்துவிடும் என்றும் ஒரு மனிதரை முன்முடிவு இன்றி அணுகும் தன்மையை பயணங்கள் கற்றுக்கொடுக்கும் என அஜித் விளக்கமாக பேசியிருந்தார். மக்கள் ஏன் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் பயணம் ஒரு மனிதனை எப்படி உருமாற்றும் என்றும் அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தார்.

Fueling passion for adventure! #AjithKumar on a thrilling journey with #VenusMotortours. Experience the best of Indian bike tours, where every ride is a story of freedom and speed!@VenusMotoTours @Donechannel1 @Dubai_Autodrome#BikeTours pic.twitter.com/YwqKK7BiNF

— Suresh Chandra (@SureshChandraa) October 5, 2024