210 கி.மீ தள்ளி இருந்தாலும் தேடி வந்து தாக்கிய மனைவி! வசமாக சிக்கிய கணவன்!

மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜயினியில் நடந்த ஒரு ஆச்சரியமான சம்பளம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. கிராம நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் தனது காதலியுடன் ஹோட்டலில் நேரத்தை செலவிட தனது வீட்டில் இருந்து சுமார் 210 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்துள்ளார். ஆனால் நீண்ட நாட்களாக அவரது மனைவி அவரை கண்காணித்து வருவதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துள்ளார். அவர் தனது காதலியுடன் ஹோட்டலை விட்டு வெளியே வந்தபோது, ​​தனது காருக்கு நேராக மனைவி நிற்பதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். அடிக்கடி தனது கணவர் யாருடனோ போனில் பேசுவதை பார்த்து சந்தேகப்பட்ட மனைவி அப்போது இருந்தே இவரை பின்தொடர்ந்துள்ளார். எனவே, அவர் வேறொரு பெண்ணுடன் ஒரு ஹோட்டலில் இருப்பதை அறிந்ததும், அவரை கையும் களவுமாக பிடிக்க நேரடியாக சென்றுள்ளார்.

ஹோட்டல் அறைக்கு வெளியே அதிர்ச்சி சம்பவம்

வெளியான தகவலின்படி, தனது கணவர் ஹோட்டல் அறையை விட்டு வெளியே வரும் வரை அவரது மனைவி காத்து கொண்டு இருந்துள்ளார். கடைசியாக கிராம நிர்வாக அதிகாரி வேறொரு பெண்ணுடன் வெளியே வந்தபோது, ​​மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் நேராக அவரது காருக்கு முன் நின்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய தொடங்கி உள்ளார். தனது கணவர் மற்றும் கள்ளக்காதலி என இருவரையும் கையும் களவுமாக பிடித்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மற்றொரு பெண் செய்வதறியாது காருக்குள் அமர்ந்து இருந்தார்.

Extra-Marital Affair Kalesh (Wife Caught her Sarpanch Husband went on a long drive with his girlfriend (after which the Sarpanch's wife beat up his GF on the middle of the Road) Ujjain Mp

pic.talesh) November 15, 2024