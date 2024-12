திகில் விடியோ! சென்னை மழையால் தரையிரங்க அவதிப்பட்ட விமானம்..

Viral Video Of Airplane Struggling To Land : கடந்த 3 நாட்களாக, தமிழகம் முழுவதும் பேய் மழை பெய்தது. ஃபெஞ்சல் புயல் காரணமாக பெய்த இந்த மழையால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைந்து, முக்கிய சாலைகளில் ஆங்காங்கே வெள்ள நீர் தேங்கி நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. முதலில், வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, புயலாக உருமாறி மெல்ல மெல்ல தமிழகத்தை நோக்கி வரத்தொடங்கியது. சில கி.மீ வேகத்திலேயே நகர்ந்து வந்த இந்த ஃபெஞ்சல் புயல், ஒரு வழியாக நேற்று இரவு சென்னையை கடந்து சென்று, பின்னர் புதுச்சேரி நோக்கி நகர்ந்தது.

விமான நிலையம் மூடல்!

புயல் மற்றும் அடைமழை காரணமாக, சென்னையில் சாலைகள் பல நீரில் மூழ்கின. இதையடுத்து, உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவைகளும் சில மணி நேரம் முடங்கின. இந்த நிலையில், விமான போக்குவரத்துகளும், முடங்கின. இதனால், சென்னை விமான நிலையம், சுமார் 13 மணிநேரத்திற்கு இயங்கவில்லை.

வைரல் வீடியோ:

தற்போது வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோவில், புயல் காரணமாக, சென்னை விமான நிலைய ஓடு பாதையில் ஒரு விமானம் தரையிரங்க முடியாமல் அவதிப்பட்டது பார்ப்பதற்கே திகிலை கிளப்பும் வகையில் உள்ளது.

Abolsutely insane videos emerging of planes trying to land at the Chennai airport before it was closed off… Why were landings even attempted in such adverse weather? pic.twitter.com/JtoWEp6Tjd

— Akshita Nandagopal (@Akshita_N) December 1, 2024