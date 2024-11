Chennai Rains : மழை வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஆட்டோ.. பேருந்து ஓட்டுனர் செய்த உதவி..வைரல் வீடியோ!

Fengal Cyclone Chennai Rains Viral Video : தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில், மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, புயலாக உருமாறி தற்போது தமிழகத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. புயலுக்கு முன்பு, எப்போதும் பேய் மழை வருவது இயல்பு. அந்த வகையில், தற்போது சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடைமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதனால், பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதுடன், மழை வெள்ளம் மற்றும் புயலை எதிர்கொள்ள, அதற்கேற்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த மழை வெள்ளத்திலும், ஒருவர் செய்த மனிதாபிமான செயல் தற்போது இணையத்தில் வீடியோவாக வைரலாகி வருகிறது.

இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!

சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், இரண்டு நாட்களாக விட்டு விட்டு மழை பெய்து வந்ததை தொடர்ந்து, இன்று காலை முதல் விடாமல் அடை மழை பெய்து வந்தது. இதனால், சென்னையின் பெரும்பாலான சாலைகளில் மழை நீர், வெள்ளம் போல காட்சியளிக்க தொடங்கின. பல்லாவரம் ஜி.எஸ்.டி சாலை, தாம்பரம், பெருங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மழை நீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்தி ஓடியது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் பெரும் சிறமத்திற்கு ஆளாகினர். ஆனால், இந்த அடைமழையிலும் மனிதாபிமானத்துடன் செயல்படுபவர்களை பாராட்ட, மக்கள் தவறுவதில்லை. அப்படிப்பட்ட வீடியோ ஒன்றுதான் தற்போது நெட்டிசன்களில் பாராட்டு மழையில் நனைந்து வருகிறது.

Whenever a cyclone or heavy rain , hits #Chennai, humanity shines through. Here's a bus driver helping an auto stuck in the flood. Chennai always shows us how to come together during tough times!#ChennaiRains #CycloneFengal

pic.twitter.com/9ZqXxjM1gg

— JD wikki (@jdwikki) November 30, 2024