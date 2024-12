ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்

புயல்‌ கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 90 கிலோ மீட்டர்‌. வேகத்தில்‌ பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதாக வானிலை மையம்‌ தகவல்‌ தெரிவித்துள்ளது. பலத்த சூறைக்காற்றுடன்‌ கரையை கடந்த பெஞ்சல்‌ புயல்‌, அடுத்த 3 மணி நேரத்தில்‌ ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும்‌ என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று நள்ளிரவு 1.23 மணிக்கு அதன் X பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

Fengal update: Cyclonic Storm "FENGAL" crossed coast close to Puducherry between 2230 hrs IST and 2330 hrs IST of the 30th November 2024 as a cyclonic storm with a wind speed of 70-80 kmph gusting to 90 kmph. Likely to move WSW-wards and weaken into DD in next three hours.

