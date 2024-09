நான் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிஸர்! காவல் நிலையத்தில் 18 வயது சிறுவன்! வைரலாகும் வீடியோ!

பீகார் மாநிலம் ஜமுய் என்ற இடத்தில் காவல் நிலையத்திற்கு நான் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி என போலி சீருடை மற்றும் கை துப்பாக்கியுடன் வந்த 18 வயது இளைஞனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். பின்பு விசாரணையில், தன்னை ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆக்குவதாக கூறி தன்னிடம் இருந்து 2 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு இந்த சீருடையை வழங்கியதாக அந்த சிறுவன் தெரிவித்துள்ளார். அந்த சிறுவன், தான் அணிந்து இருப்பது போலியான சீருடை மற்றும் கைது துப்பாக்கி என்று தெரியாமல் ஐபிஎஸ் அதிகாரியை போல வேகமாக காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். 18 வயதான அந்த இளைஞரின் பெயர் மிதிலேஷ் குமார். அவரிடம் மனோஜ் சிங் என்ற நபர் ரூபாய் 2 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு விசித்திரமான முறையில் அவரை ஏமாற்றிய சம்பவம் அங்குள்ள காவல் துறையினரை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

"தேடப்பட்டு வரும் மனோஜ்சிங் என்ற நபர் சிறுவன் மிதிலேஷ் குமாரை ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆக்குகிறேன் என்று நம்ப வைத்து அவரிடம் இருந்து பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு போலியான ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் சீருடை மற்றும் கைது துப்பாக்கியை கொடுத்து காவல் நிலையம் செல்லும்படி அனுப்பி வைத்துள்ளார். இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். காவல் நிலையத்திற்குள் வந்த சிறுவனை உடனடியாக அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். ஐபிஎஸ் அதிகாரி போல் மாறுவேடம் விட்ட குற்றத்திற்காக அவரை கைது செய்து தற்போது விசாரணை செய்து வருகின்றார். இந்த வினோதமான சம்பவத்தின் வீடியோவை தேசிய குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகம் சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் மிதிலேஷ் குமாரை ஜமுய்யில் உள்ள சிக்கந்தாரா காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

— Megh U(@MeghUpdates) September 20, 2024