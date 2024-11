உரிமையாளருக்காக சிறுத்தையுடன் சண்டையிட்ட நாய்! வைரலாகும் சிசிடிவி காட்சி!

ராஜஸ்தான் மாநிலம் மவுண்ட் அபுவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் கேமராவில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தற்போது இணையத்தில் பிரபலமாகியுள்ளது. அந்த வீடியோவில், பெரிய காட்டுப் பூனையான சிறுத்தை, தோட்டத்திற்குள் வந்து லாப்ரடார் என்ற வளர்ப்பு நாயைப் தாக்க முயல்கிறது. நாய் தோட்டத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது சிறுத்தை உள்ளே குதித்து அதைப் பிடித்து சண்டையிடுகிறது. சிறுத்தை நாயின் கழுத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு நகர முடியாத படி செய்கிறது. சிறுத்தையிடம் இருந்து நாய் தப்பிக்க மிகவும் முயற்சி செய்கிறது.

சத்தம் கேட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் வெளியே வரவும் சிறுத்தை நாயை விட்டுவிட்டு வெளியே ஓடுகிறது. அதன்பிறகு, நாய் சிறுத்தையைப் பின்தொடர்ந்து சிறிது நேரம் ஓடுகிறது. வீட்டின் உரிமையாளரான பெண் நாயை பத்திரமாக வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்கிறார். வெளியான தகவலின்படி மவுண்ட் அபுவில் உள்ள சன்ரைஸ் வேலி அபார்ட்மென்ட் என்ற இடத்தில் காலை 9 மணியளவில் சிறுத்தை இந்த நாயைத் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பயங்கர நிகழ்வின் வீடியோவை சமூக வலைத்தளங்களில் ஒருவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

“மவுண்ட் அபுவில் ஒரு சிறுத்தை லாட்ஜ் அருகே ஒரு நாயைத் தாக்கும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. குறிப்பாக உதய்பூர் இடத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்ததால், அப்பகுதிக்கு வருகை தரும் மக்கள் தங்கள் பாதுகாப்பு குறித்து கவலையடைந்துள்ளனர். சுற்றுலாப் பயணிகள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் வனவிலங்குகள் வருகை தந்தால், கவனமாக இருக்கவும், விதிகளை பின்பற்றவும் மறக்க வேண்டாம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Shocking incident in Mount Abu as a panther attacks a dog near Forest Eco Lodge. This has raised safety concerns among tourists, especially after similar incidents in Udaipur. Stay alert and follow safety guidelines if you're visiting! #MountAbu #WildlifeSafety #PantherAttack… pic.twitter.com/psP7dbSwK7

— Pradeep Singh (@PBeedawat) November 15, 2024