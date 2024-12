2வது டெஸ்டிலும் கேஎல் ராகுல் தான் ஓப்பனிங்! இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நவம்பர் 22 ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 295 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. கேப்டன் ரோகித் சர்மா தனிப்பட்ட காரணங்களால் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவில்லை. இதனால் அந்த போட்டியில் பும்ரா கேப்டனாக செயல்பட்டார். சுப்மான் கில் காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்டில் விளையாடவில்லை. இருப்பினும் பும்ராவின் கேப்டன்ஷியில் இந்திய அணி சிறப்பாக விளையாடி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

ரோகித் சர்மா இல்லாததால் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் கேஎல் ராகுல் ஓபனிங் செய்தார். முதலில் இன்னிங்ஸில் 26 ரன்களுக்கு சர்ச்சையான முறையில் அவுட் ஆகி இருந்தாலும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 77 ரன்கள் அடித்து சிறப்பாக விளையாடினார். குறிப்பாக ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கேஎல் ராகுல் கூட்டணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் முதல் விக்கெட்டுக்கு 201 ரன்கள் சேர்த்தது. இவர்களின் இந்தப் பார்ட்னர்சிப் தான் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது. இந்நிலையில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு கேப்டன் ரோகித் சர்மா திரும்பி உள்ள நிலையில் மீண்டும் கேஎல் ராகுல் மிடில் ஆர்டருக்கு மாற்றப்படுவாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்தது.

Rohit Sharma said, "I was watching KL Rahul's batting from home with my new born in arms. He played brilliantly so there is no need to change his position. KL deserves that spot at this point". pic.twitter.com/OJuXX68Bf5

