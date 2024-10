உதய் vs பவன்: சனாதன விவகாரம்... பவன் கல்யாண் சவால் - நாலே வார்த்தையில் உதயநிதி சொன்னது என்ன?

Pawan Kalyan vs Udhayanidhi Stalin: ஆந்திர துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் நேற்று திருப்பதி கோயிலில் பேசியபோது, "சனாதன தர்மத்தை வைரஸ் போன்றது என்றும் அதனை அழிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு தலைவர் ஒருவர் பேசியிருந்தார். சனாதன தர்மத்தை வைரஸ், அதனை அழித்துவிடுவோம் என்று சொல்லாதீர்கள். யாரெல்லாம் அப்படி சொல்கிறார்களோ கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், சனாதன தர்மத்தை இங்கு இருந்து துடைத்தெறிய முடியாது. அதற்கு யாராவது முயற்சித்தால் அவர்கள்தான் துடைத்தெறியப்படுவார்கள்" என பேசியிருந்தார்.

பவன் கல்யாண் பேசியது குறித்து தமிழ்நாடு துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் இன்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு உதயநிதி, சிரித்துக்கொண்டே "Let's Wait and See, பொறுத்திருந்து பாருங்கள்" என்றும் மட்டும் கூறினார். கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் சென்னையில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் மேடையில் பேசியபோது, "சில விஷயங்களை எதிர்க்க முடியாது, ஒழிக்க தான் வேண்டும். கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா போன்றவற்றை ஒழிக்க தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. அதேபோல் தான் சனாதனமும். அதை எதிர்க்க கூடாது, அதனை ஒழிக்க வேண்டும்" என பேசியிருந்தார்.

#WATCH | On Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan's remark 'Sanatana Dharma cannot be wiped out and who said those would be wiped out', Tamil Nadu Deputy CM Udhayanidhi Stalin says "Let's wait and see" pic.twitter.com/YUKtOJRnp9

— ANI (@ANI) October 4, 2024