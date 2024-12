Fact Check: పాతకారు అమ్మినా,కొన్నా జీఎస్టీ కట్టాల్సిందేనా..ఈ ప్రచారంలో నిజం ఎంత?

GST On Old Cars: మనం పాత కారు అమ్మాలంటే జీఎస్టీ చెల్లించాలా. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విక్రయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం 18శాతం ట్యాక్స్ వసూలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుందా. రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఇదే అంశంగా గురించి జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలోని జీఎస్టీ కౌన్సిల్ డిసెంబర్ 21వ తేదీన జైసల్మీర్ లో సమావేశం అయ్యింది. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఆమోదించింది. ఈ భేటీ అనంతరం పాత కార్ల విక్రయంపై జీఎస్టీ విధింపు చర్చనీయాంశంగా మారింది. పాప్ కార్న్ తో మొదలుపెట్టి పాత కార్లనూ వదిలిపెట్టలేదంటూ సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ తో సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పాత కార్లను విక్రయిస్తే జీఎస్టీ ఎంత చెల్లించాలి. అందరికీ ఇది వర్తిస్తుందా? కారు అసలు ధర మీద జీఎస్టీ లెక్కిస్తారా . కారు ఓనర్ నష్టపోయే పరిస్ధితి ఉన్నా..జీఎస్టీ చెల్లించాల్సిందేనా ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Ok so the GST on used car, let me try to understand this and am not an expert in this field so correct me:

I buy a Car at 12 Lakhs.

10 Year later sell it at 2 Lakhs.

So I have to pay 18% GST on 10 Lakhs.

So finally I get Rs 20,000.

Govt Gets Rs 1,80,000.

— Joy (@Joydas) December 23, 2024