Rakul Preet Singh: రాజకీయ లబ్దికోసం మమ్మల్ని వాడుకోకండి.. కొండా సురేఖ పై రకుల్ ఫైర్..!

Rakul Preet Singh reacts on Konda Surekha Words: తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అక్కినేని ఫ్యామిలీ అలాగే సమంత పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సినీ సెలెబ్రిటీలు ఒకరి తరువాత ఒకరు స్పందిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలను ఎవరైనా ఏమైనా అంటే ఊరుకోం అంటూ అంతా ఏకం అయ్యి సురేఖ పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం.

అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మరో సెలబ్రిటీ సురేఖ పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రాజకీయ లబ్ధి కోసం సెలబ్రిటీలైన మమ్మల్ని మీరు వాడుకోకండి అంటూ ఫైర్ అవుతూ ఒక సుదీర్ఘ ట్వీట్ వదిలింది. ఇక రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చేసిన కామెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో ఉన్న ఒక మహిళ ఇలాంటి నిరాధారమైన దుర్మార్గపు పుకార్లను వ్యాప్తి చేయడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది. పొలిటికల్ మైలేజీ కోసం నా పేరును కూడా ఉపయోగించడం మానేయండి. నేను పూర్తిగా రాజకీయ వ్యతిరేకిని. నాకు ఏ రాజకీయ పార్టీ లేదా రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తితో సంబంధం లేదు. రాజకీయాల కోసం ఇలాంటి కల్పిత కథలతో ముడి పెట్టాలని చూడకండి. ముఖ్యంగా మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం మమ్మల్ని వాడుకోవడం ఇప్పుడే ఆపేయండి అంటూ ఒక ట్వీట్ చేసింది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.

ఇదిలా ఉండగా కొండా సురేఖ సమంత - నాగచైతన్య విడిపోవడానికి కారణం కేటీఆర్ అంటూ కామెంట్లు చేసింది. అంతేకాదు చాలామంది యంగ్ హీరోయిన్లు త్వరగా పెళ్లిళ్లు చేసుకొని ఇండస్ట్రీకి దూరం అవడానికి కూడా కారణం కేటీఆర్ అని , ముఖ్యంగా అతడు మత్తుకు బానిస అవ్వడమే కాకుండా చాలామంది హీరోయిన్లను మత్తుకు బానిసలను చేసి వారిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ వారి కెరియర్ ను నాశనం చేస్తున్నాడంటూ కామెంట్లు చేసింది.

ఇకపోతే ఈ మత్తు వ్యవహారాలలో గతంలో కేటీఆర్ తో పాటు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పేరు కూడా బయటకు వచ్చింది.. అంతే కాదు ఆమె ఈడి ముందు కూడా హాజరైనట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు సమంతా పై కొండ సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తనపై కూడా చాలామంది గతంలో ఆరోపణలు చేశారని వాటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇలాంటి కామెంట్లు చేసింది రకుల్. మొత్తానికైతే కొండా సురేఖ తీరుపై రకుల్ కూడా ఫైర్ అవుతూ ట్వీట్ వదిలిందని చెప్పవచ్చు.

Telugu Film Industry is known worldwide for its creativity and professionalism. I've had a great journey in this beautiful industry and still very much connected.

It pains to hear such baseless and vicious rumours being spread about the women of this fraternity. What's more…

— Rakul Singh (@Rakulpreet) October 3, 2024