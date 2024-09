Jani Master Case: నీచమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డ జానీ మాస్టర్.. ఇంట్రాగేషన్ లో బాధిత యువతి షాకింగ్ కామెంట్స్..!

Jani Master case update: 21 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన జూనియర్ డాన్సర్ పై జానీ మాస్టర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ విషయం ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో కలకలం సృష్టించింది. సదరు బాధిత యువత రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో జానీ మాస్టర్ పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు ఫైల్ చేయించింది. అయితే ఈ కేసు నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి రావడంతో రాయదుర్గం పోలీసులు ఆగస్టు 15 మధ్యాహ్నం సమయంలో జీరో ఎఫ్ ఐ ఆర్ ను నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించడం జరిగింది.

బాధిత యువతి ఎఫ్ఐఆర్లో ఈ విధంగా ఆయన గురించి చెబుతూ పలు అంశాలు ఎఫ్ఐఆర్లో జోడించడం జరిగింది. అసలు విషయంలోకి వెళ్తే ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ తనను అత్యాచారం చేశాడని, చెన్నై నుండి ముంబై వెళ్ళినప్పుడు హోటల్స్ లో అలాగే నార్సింగిలో తన నివాసంలో కూడా తనను లైంగికంగా బెదిరించాడని ఆమె తెలిపింది.

దీంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా.. జానీ మాస్టర్ దగ్గర పనిచేసే ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ల ఫోన్లు కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుండడంతో పోలీసులు బాధితురాలు స్టేట్మెంట్ ను రికార్డు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. బాధితురాలి ఇంట్లోనే మూడు గంటల పాటు విచారించిన పోలీసులు ఆమెను భరోసా కేంద్రానికి తరలించారు.

షూటింగ్ టైంలో క్యారవాన్ లో జానీ మాస్టర్ నన్ను బలవంతం చేశాడు ,తన కోరిక తీర్చమని నన్ను వేధించాడు. తన కోరిక తీర్చలేదంటే ఆఫర్లు లేకుండా చేస్తానని బెదిరించాడు. పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా నాపై ఒత్తిడి చేశాడు.. పలు నిజమైన పనులకు పాల్పడ్డాడు అంటూ బాధితురాలు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది.

Sensational details have emerged in the case involving #Johnny Master

The police reportedly spent three hours interrogating the victim at her residence before taking her to a Bharosa center for medical tests.

The victim stated that during shooting time, #JohnnyMaster allegedly… pic.twitter.com/5FCQHB6b6t

