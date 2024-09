Jani Master Harassment Case: లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్‌, జనసేన పార్టీ నాయకుడు జాని మాస్టర్‌ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. అతడి చేతిలో మోసపోయానని పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు విచారణ సమయంలో సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. రహాస్యంగా విచారించిన పోలీసులు ఆమె నుంచి అన్ని వివరాలు రాబట్టారు. ఈ క్రమంలో జాని మాస్టర్‌ అత్యంత దారుణంగా వ్యవహరించారని కన్నీటిపర్యంతమైంది.

లైంగిక ఆరోపణలు చేసిన బాధితురాలు నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే జానీ మాస్టర్‌పై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదైంది. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు బాధితురాలి నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ఆమెను బయటకు రాకుండా బాధితురాలి ఇంట్లోనే విచారణ చేపట్టారు. 3 గంటలపాటు కొరియోగ్రాఫర్ నుంచి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులతో బాధితురాలు జానీ మాస్టర్‌పై సంచలన విషయాలను పోలీసులకు తెలిపినట్లు సమాచారం. దానికి సంబంధించిన ఓ పత్రం లీకయ్యింది.

జానీ మాస్టర్ తనపై అత్యాచారం చేసి దాడికి దిగాడని కొరియోగ్రాఫర్ వాపోయింది. ముంబైతో పాటు హైదరాబాద్‌లో కూడా తనపై లైంగిక దాడి చేశాడని ఆరోపించారు. బాధితురాలిని భరోసా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లిన పోలీసులు వివరించారు. అనంతరం బాధితురాలికి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు.

బాధితురాలి స్టేట్‌మెంట్‌

'రోజు షూటింగ్‌ టైమ్‌లో వ్యాన్‌లోకి వచ్చి ప్యాంట్‌ జిప్‌ తీసి బలవంతం చేశాడు. లైంగిక కోరికలు తీర్చమని నన్ను వేధించాడు. లేదంటే ఆఫర్లు లేకుండా చేస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. హైదరాబాద్‌లో కూడా పలుమార్లు నాపై అత్యాచారం చేశాడు. అతడి కోరికను తీర్చకపోతే నాపై బలవంతంగా దాడికి తెగబడ్డాడు. జానీ మాస్టర్ భార్య కూడా నాపై దాడికి దిగింది. వివాహం చేసుకోవాలని జానీ మాస్టర్ నాపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు' అని పోలీసులకు బాధితురాలు చెప్పినట్లు తెలిసింది.

దెబ్బ మీద దెబ్బ

కాగా లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జానీ మాస్టర్‌పై పరిస్థితులు గడ్డుగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే అతడిపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు కాగా.. రాజకీయంగా కూడా అతడికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. జనసేన పార్టీ నుంచి జానీ మాస్టర్‌ సస్పెండ్‌కు గురయ్యారు. ఇక కొరియోగ్రాఫర్‌ సంఘం నుంచి.. ఫిల్మ్‌ చాంబర్‌ నుంచి కూడా జానీ మాస్టర్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

