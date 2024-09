Kolkata Rape Case: సాక్ష్యాల టాంపరింగ్ లో కోల్ కతా పోలీసులు డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వమెంట్.. మమతా ఇన్వాల్వ్ మెంట్ పై ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kolkata Rape Case:కోల్‌కతాలోని ఆర్జీ కర్ మెడికల్ కాలేజీలో వైద్యురాలిపై జరిగిన అత్యాచార ఘటనలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసును విచారిస్తున్న సీబీఐ కాలేజీ మాజీ ప్రిన్సిపల్ సందీప్ ఘోష్‌‌, తాలా ఏరియా పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్‌ఓ అభిజిత్ మండల్‌‌లను అరెస్టు చేసింది. వీళ్లిద్దరు ఘటన జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్లు కనబడకుండా సాక్ష్యాలను టాంపరింగ్ కు పాల్పడినట్టు తేలడంతో వీరిద్దరిని అరెస్ట్ చేసింది. అంతేకాదు ఘటన జరిగిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ నమోదులో జాప్యం చేయడంతో పాటు సాక్ష్యాలను మాయం చేశారనే అభియోగాలను వారిద్దరిపై నమోదు చేసింది. వాస్తవానికి ఇటీవలే ఓసారి సందీప్ ఘోష్‌ను సీబీఐ అరెస్టు చేసింది. అయితే కాలేజీలో ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడ్డారనే అభియోగాలపై ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసింది. ఈయనకు ఈనెల 23వ తేదీ వరకు సందీప్‌కు కోర్టు జ్యుడీషియల్ కస్టడీని విధించింది.

ఈ ఘటన పై పోలీసులు స్టేషన్ స్‌హెచ్‌ఓ అభిజిత్ మండల్‌ ను అరెస్ట్ చేయడంపై పశ్చిమ బంగాల్ బీజేపీ నేత.. అక్కడ అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి స్పందించారు. ముందు నుంచి మేము చెప్పినట్టుగా ఈ ఘటనలో తాలా పోలీస్ స్టేషన్ ను చెందిన అధికారులు సాక్ష్యాల టాంపరింగ్ కు పాల్పడినట్టు చెప్పాము. ఇపుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో అదే విషయం రుజువు అయింది. వీరంత తమ పై అధికారుల చెప్పిన మాటల వల్ల అడ్డంగా ఇరుక్కుపోయారు. ఈ కేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయం త్వరలో తేలబోతుందన్నారు. వారు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఒదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదంటూ సువేందు అధికారి ఎక్స్ వేదికగా చెప్పుకొచ్చారు.

The arrest of Abhijit Mondal; Officer-in-Charge (OC) of Tala Police Station (PS), has established that the Police were directly involved in tampering evidence and acted as a stimulant to create lacuna in order to derail the investigation into the Rape and Murder of the RG Kar PGT…

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 14, 2024