PM Modi US Visit: ఎన్ఆర్ఐలే మనకు అసలైన రాయబారులు.. వారి సేవలకు విలువ కట్టలేం..న్యూయార్క్ లో ప్రధాని మోదీ

Modi US Visit: ప్రవాస భారతీయులు ఎప్పుడూ దేశానికి బలమైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ఉన్నారన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. అమెరికాలో భారతీయుల నైపుణ్యం, నిబద్ధత సాటిలేవనని కితాబిచ్చారు మోదీ. వారు ఇరుదేశాలను అనుసంధానిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ న్యూయార్క్ వేదికగా నిర్వహించిన మోదీ అండ్ యూఎస్ ప్రొగ్రెస్ టుగెదర్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

గతంలో తాను ఎలాంటి పదవుల్లో లేని సమయంలో అమెరికాలోని దాదాపు 29 రాష్ట్రాల్లో పర్యటించినట్లు ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రధానిగా అమెరికా పర్యటనల్లో భాగంగా ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.ఇక్కడి భారతీయులు ప్రతిసారీ పాతరికార్డులను బద్దలు కొట్టారంటూ అభినందించారు.

భారత్-అమెరికా భాగస్వామ్యం ప్రపంచ ప్రయోజనాల కోసమే: ప్రధాని మోదీ

భారతదేశం-అమెరికా భాగస్వామ్యం ప్రపంచ అభివృద్ధి కోసమేనని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మా కొత్త కాన్సులేట్ సీటెల్‌లో ప్రారంభించాం. మరో 2 కాన్సులేట్‌ల కోసం సూచనలు కోరడం జరిగింది. మీ సూచనలను అనుసరించి, హ్యూస్టన్, లాస్ ఏంజెల్స్‌లో 2 కొత్త కాన్సులేట్‌లను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్‌లో తమిళ తత్వశాస్త్రాన్ని ప్రపంచానికి తీసుకురావడంలో నేను సహాయం చేయగలను. మీ ఈవెంట్ నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది. ఇక్కడ జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అద్భుతంగా జరిగాయి. వేదిక చిన్నది కావడంతో ఇతరులు రాలేకపోయారు. నేను ఇక్కడ కలవలేకపోయిన స్నేహితులకు క్షమాపణలు చెబుతున్నాను. మరో కార్యక్రమంలో కలుస్తా. ఇలాగే ఉత్సాహంగా ఉండండి. భారత్-అమెరికా స్నేహాన్ని బలోపేతం చేస్తూ ఉండండి. అంటూ మోదీ ప్రసంగించారు.

భారతీయ సినిమాలు ప్రపంచంలో అలలు సృష్టిస్తున్నాయి: ప్రధాని మోదీ

మన ఐపీఎల్‌ లీగ్‌ అయినా, సినిమాలైనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. నేడు ప్రతి దేశం భారతదేశాన్ని మరింత ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవాలని, తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటోంది. నిన్న మొన్న అమెరికా మన భారతదేశం నుండి దాదాపు 300 పాత శాసనాలు, శిల్పాలను దొంగిలించింది. ఇది 2 వేల సంవత్సరాల నాటిది, అమెరికా దానిని భారతదేశానికి తిరిగి ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు అమెరికా దాదాపు 500 వారసత్వ వస్తువులను భారతదేశానికి తిరిగి ఇచ్చింది. ఇది చిన్న వస్తువులను తిరిగి ఇచ్చే విషయం కాదు. ఇది వేల సంవత్సరాల మన వారసత్వానికి దక్కిన గౌరవం. ఇది భారతదేశానికి మీకు కూడా గౌరవం. ఇందుకు అమెరికాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను.

#WATCH | Modi&US Event | PM Narendra Modi says, "You have connected India to America and America to India. Your skill, talent, and commitment have no competition. You might have come seven seas apart, but no sea has that much depth that it can distance you from India. What Ma… pic.twitter.com/u6roTZGagk

— ANI (@ANI) September 22, 2024