Uttar Pradesh: యోగి ఇలాఖాలో హైటెన్షన్.. పోలీసులపై రాళ్లదాడి.. టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగం.. వీడియోలు వైరల్..

Uttar Pradesh sambhal moque survey controversy: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సంభాల్ లొ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లు తెలుస్తొంది. గతంలో ఇక్కడ ఆలయంను పడగొట్టి మసీదు నిర్మాణం చేపట్టారని.. కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీంతో కోర్టు వారి ఆదేశాల మేరకు.. సర్వే కోసం షాహి జామా మసీదుకు కొంత మంది అధికారులు వచ్చారు . దీంతో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున గో బ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. పోలీసులు.. అధికారులపై రాళ్లతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా ఆందోళన కర పరిస్థితులు ఏర్పాడ్డాయి.

నిరసన కారులు.. రాళ్లు, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లకు నిప్పులు పెట్టి పోలీసులపై విసిరినట్లు తెలుస్తొంది. దీంతో పోలీసులు సైతం తమ లాఠీలకు పనిచెప్పి.. వారిపై టియర్ గ్యాస్ లు ప్రయోగించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున పోలీసుల్ని మోహరించారు. గుంపులుగా ఏర్పడి పోలీసులు మీదకు రాళ్ల దాడులు చేయడం కలకలంగా మారింది.

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Sambhal where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct a survey of the mosque. Police used tear gas to control the situation.

Following a petition filed by senior advocate Vishnu… pic.twitter.com/jW6RO6L27Q

