Eknath Shinde: ఇది ట్రైలర్ మాత్రమే.. ఎన్నికల ఫలితాల వేళ కాక రేపుతున్న ఏక్ నాథ్ షిండే వ్యాఖ్యలు.. వీడియో ఇదే..

Eknatha shinde comments after mahayuthi victory in Maharashtra: దేశంలో మళ్లీ కమలం పార్టీ ప్రభంజనం కొనసాగుతుందని చెప్పుకొవచ్చు. తాజాగా.. విడుదలైన మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో సైతం కమలం దూసుకుపోతోంది. మరాఠా గడ్డ మీద బీజేపీ 90 శాతం స్ట్రెయిట్ రేటు సాధించిందని తెలుస్తొంది. ఇక దాదాపు.. మహయుతి విజయం ఖరారు అయిపోయినట్లు చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏక్ నాథ్ షిండే మహాయుతిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గతంలో తాను.. మహా ప్రజల కోసం.. శివసేన నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు చెప్పారు. తమకు అప్పట్లో బీజేపీ సహాకారం అందించిందని అన్నారు.

#WATCH | Thane | Maharashtra CM & Shiv Sena leader Eknath Shinde says, "Let the final results come in...Then, in the same way as we fought elections together, all three parties will sit together and take a decision (on who will be the CM)." pic.twitter.com/q6hxe8Wyvn

— ANI (@ANI) November 23, 2024