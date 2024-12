Oreo Biscuit Video: ఓరియో బిస్కెట్ తింటున్నారా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో చూస్తే ఉలిక్కిపడతారు!

Oreo Biscuit Viral Video: ఓరియో బిస్కెట్ ఉదయం లేదా సాయంత్రం స్నాక్ రూపంలో బిస్కెట్లను పిల్లలు తింటారు. ఈ బిస్కెట్లు తినడానికి రుచికరంగా కూడా ఉంటాయి. రెండు ఫ్లేవర్లలో అందుబాటులో ఓరియో బిస్కెట్లు ఉంటుంది. ఒకటి మిల్క్ ఫ్లేవర్ అయితే మరొకటి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్. ఈ బిస్కెట్‌ యాడ్ కూడా విపరీతంగా వైరల్ అయింది. అయితే ఇది ఇలా ఉండగా ఈ ఓరియో బిస్కెట్లలో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందో తెలుసా?

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఈ బిస్కెట్ను ఎక్కువసేపు కాల్చారు. అయినా ఇది కాలిపోదు.. దాదాపు 30 సెకండ్ల పాటు కాల్చినా ఓరియో బిస్కెట్ మాత్రం కాలదు. అయితే ఇలాంటి బిస్కెట్లు తినటం మంచిదేనా? అని అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.. వాటి తయారీకి ఉపయోగించే పదార్థాలు ఏంటి ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఒక చెక్క ఫ్రేమ్ మీద ఓరియో బిస్కెట్లు పెట్టి కాల్చారు. అయితే చెక్క ఫ్రేమ్ కాలింది కానీ బిస్కెట్ మాత్రం కాలలేదు. దీంతో ఈ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ గా మారింది. పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఈ ఓరియో బిస్కెట్ ఇలా కాలిపోలేదు ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

— Greg_Patriot👽🐸🛸The Choice is yours (@Space_PatriQt17) December 19, 2024

ఇది పాలతో తయారుచేస్తారు. మంట కంటే పాలే ఎక్కువ బలంగా ఉంటాయా? అని ఎక్స్‌ వేధికగా ప్రశ్నల వర్షం కురుస్తోంది. ఇందులో చక్కెర, అన్ బ్లీచ్ చేసిన పిండి అంటే గోధుమ పిండి, నియాసిన్, ఐరన్, మోనో మోనిట్రేట్ తియమిన్, రైబోఫ్లెవిన్, కార్న్‌ ఆయిల్, సోయాబీన్ కోకోవా, కేనోలో ఆయిల్ వంటి ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు.. ఇంకా ఇందులో కార్న్‌ సిరప్, బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, సోయా లేసితిన్, చాకోలెట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్ కలిపి తయారుచేస్తారు. ఇక చాలామందిని ఓరియో కుకీలను కాలుస్తూ టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓరియో బిస్కెట్ కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కొంతమంది మా పిల్లలకు ఈ బిస్కెట్లు పెట్టం అని పోస్టులు పెడుతున్నారు.

I saw this on 𝕏. Tested the theory with my assistant’s.

You cannot burn an Oreo.

My kids are no longer eating them. Ever. pic.twitter.com/47cc7vGpm6

— Jason Mac (@JasonMac2022) December 21, 2024