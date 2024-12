IND vs AUS: బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ 2024-25 నాల్గవ మ్యాచ్‌లో మెల్‌బోర్న్ మైదానంలో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న నాల్గవ మ్యాచ్ రెండవ రోజు ప్రారంభం అయ్యింది. టీమ్ ఇండియా ఆటగాళ్లందరూ నల్ల బ్యాండ్‌లు ధరించి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు. గురువారం రాత్రి భారతమాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మరణించారు. గొప్ప ఆర్థికవేత్త, దేశానికి రెండుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన మన్మోహన్ సింగ్ మరణంతో యావత్ దేశం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తూ, ప్రారంభ సమయంలో భారత జట్టు మైదానంలో నల్ల కట్టు ధరించింది. బాక్సింగ్ డే టెస్టు మెల్ బోర్న్ వేదికగా జరుగుతోంది. రెండో రోజు ఆట కొనసాగుతోంది.

క్రీడా ప్రపంచం నివాళులు

మన్మోహన్ సింగ్ గొప్ప ఆర్థికవేత్త. 2004 నుంచి 2014 వరకు దేశ ప్రధానిగా ఉన్నారు. మాజీ ప్రధాని మరణంపై, టీమ్ ఇండియా బ్లాక్ బ్యాండ్ ధరించి మైదానంలో ఆడటానికి బయలుదేరినప్పుడు, క్రీడా ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర మాజీ ఆటగాళ్ళు కూడా అతనికి నివాళులర్పించారు. ఇందులో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, హర్భజన్ యువరాజ్ సింగ్ పేర్లు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ సెహ్వాగ్, "మా మాజీ ప్రధాని శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ జీ మృతికి నా హృదయపూర్వక సంతాపం" అని రాశారు. ఓం శాంతి. మాజీ ప్రధాని, పెద్దమనిషి, దార్శనికత కలిగిన నాయకుడు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆకస్మిక మరణ వార్త తనకు బాధ కలిగించిందని హర్భజన్ సింగ్ రాశారు.

బాక్సింగ్ డే టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో మొదటి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి, ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా తన మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 311 పరుగులు చేసింది. అందులో 311 పరుగులు చేసింది. రెండో రోజు ఆటలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 400 కంటే ఎక్కువ స్కోరు వద్ద ఉంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి స్టీవ్ స్మిత్ 68 పరుగులతో, కంగారూ జట్టు కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ 7 పరుగులతో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు.

