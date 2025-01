World Blitz Championship: వరల్డ్ బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్ షిప్ వైశాలికి కాంస్యం

World Blitz Championship: ప్రపంచ బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్‌షిప్ మహిళల విభాగంలో భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్ ఆర్. వైశాలి 2.5-1.5తో చైనాకు చెందిన జు జినర్‌ను ఓడించి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ర్యాపిడ్ ఈవెంట్‌లో కోనేరు హంపీ టైటిల్ విజేతగా నిలిచిన తర్వాత దేశానికి చెందిన చెస్ క్రీడాకారులు సాధించిన బలమైన ప్రదర్శన ఇది.

క్వార్టర్ ఫైనల్‌లో వైశాలి 2.5-1.5తో చైనాకు చెందిన జు జినర్‌ను ఓడించింది. సెమీ-ఫైనల్‌లో మరో చైనా ప్రత్యర్థి జు వెన్‌జున్‌తో 0.5-2.5తో ఓడిపోయింది. చైనీయులు పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించిన ఒక ఈవెంట్‌లో, జు వెన్జున్ 3.5-2.5తో స్వదేశానికి చెందిన లీ టింగ్జీని ఓడించి ప్రపంచ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు.

అంతకుముందు టోర్నమెంట్‌లో, మహిళల విభాగంలో వైశాలి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఎనిమిది విజయాలు, మూడు డ్రాలతో - 11 రౌండ్ల తర్వాత - నాకౌట్‌లకు చేరుకుంది. లెజెండరీ చెస్ ప్లేయర్, ప్రస్తుత FIDE వైస్ ప్రెసిడెంట్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ వైశాలి ప్రయత్నాలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సంవత్సరాన్ని ముగించడానికి ఇది గొప్ప మార్గం అని అన్నారు.

"కాంస్య పతకం సాధించినందుకు వైశాలికి అభినందనలు. ఆమె క్వాలిఫికేషన్ నిజంగా శక్తిమంతమైన ప్రదర్శన. మా వాకా చెస్ మెంటీ (వెస్ట్‌బ్రిడ్జ్ ఆనంద్ చెస్ అకాడమీ) మాకు గర్వకారణం" అని ఆనంద్ ఎక్స్ లో పోస్టు చేశారు. "ఆమెకు, ఆమె చెస్‌కు మద్దతు ఇస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. మేము బలమైన చెస్ క్రీడాకారులను పొందుతామని అనుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ మాకు ప్రపంచ ఛాంపియన్ (హంపీ) కాంస్య పతక విజేత (వైశాలి) ఉన్నారు అంటూ అని రాశాడు.

'ఓపెన్' విభాగంలో, ప్రపంచ నంబర్ వన్ మాగ్నస్ కార్ల్‌సెన్, రష్యాకు చెందిన ఇయాన్ నేపోమ్నియాచ్చిలు మూడు సడన్-డెత్ గేమ్‌లు విజేతను అందించడంలో విఫలమైన తర్వాత బ్లిట్జ్ టైటిల్‌ను పంచుకున్నారు. డెడ్‌లాక్ కారణంగా టైటిల్‌ను భాగస్వామ్యం చేయవచ్చా అని కార్ల్‌సెన్ అడిగిన తర్వాత టైటిల్‌ను ఇద్దరు ఆటగాళ్లకు అందించడం ఇదే తొలిసారి.

Also Read: EPFO: పెన్షన్ దారులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇక నుంచి దేశంలో ఎక్కడైనా, ఏ బ్యాంకు నుంచైనా పింఛన్ తీసుకోవచ్చు.

Congratulations to @chessvaishali for taking Bronze. Her qualification was truly a power packed performance. Our @WacaChess mentee has done us proud. We are so happy to be supporting her and her chess. What a way to wrap up 2024 !! In 2021 we thought we would get stronger chess…

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) January 1, 2025