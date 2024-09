CV Anand: ఇక మీదట ఈ పద్ధతి నడవదు.. గణేష్ ఉత్సవ కమిటీలకు సీవీ ఆనంద్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. వీడియో..

cv anand serious on Hyderabad ganesh delaying shobhayatra: దేశ వ్యాప్తంగా గణేష్ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. అదే విధంగా నిమజ్జన కార్యక్రమం కూడా అంతే వేడుకగా జరిగింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. ఇప్పటికి కూడా అనేక చోట్ల ఇంకా నిమజ్జనాల కోసం క్యూలు కట్టారు. ట్యాంక్ బండ్ పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ గణనాథులు ఇంకా దర్శనమిస్తున్నాయి.

#WATCH | Telangana | Hyderabad Commissioner of Police, CV Anand says, "...Since yesterday morning, the final immersion ceremony has been taking place. Compared to last year with all the efforts put in we have been able to save about 3 hours. The entire program has been completed… pic.twitter.com/jklJeRikFX

— ANI (@ANI) September 18, 2024