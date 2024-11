Vikarabad: నన్నెవరు ఉర్కించి కొట్టలేదు.. వికారాబాద్ ఘటనపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కలెక్టర్.. వీడియో ఇదే..

Vikarabad Collector clarity on mob attack: వికారాబాద్ జిల్లాలో మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మెయిన్ గా.. దుద్యాల మండలం లగచర్ల గ్రామంలోని ప్రజలు.. తమ పొలాలను ఫార్మాకంపెనీలకు ఇచ్చేది లేదంటూ కలెక్టర్ తో వాగ్వాదానికి దిగారు. అంతే కాకుండా.. కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ వాహానంపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడులు సైతం చేశారు. ఈ దాడి ఘటనకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ తో పాటు..కొడంగల్ ఏరియా డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ ప్రత్యేక అధికారి వెంకట్ రెడ్డిపై గ్రామస్థుల దాడికి దిగినట్లు తెలుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు చేరుకుని గ్రామస్థులను శాంతిప చేసే ప్రయత్నాలు చేసినట్లు తెలుస్తొంది.

Vikarabad District Collector @Prateek_JainIAS urged the agitating Collectorate officials to stop their protest condemning attack on him at #Legcherla village.

After the incident, the Collector returned back to his office and interacted with the officials to… pic.twitter.com/KUri96HC5b

