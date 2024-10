Iran Israel War: కోటి మంది పౌరులే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ పైకి దూసుకువస్తున్న ఇరాన్ క్షిపణలు..అమెరికా అధ్యక్షుడి కీలక ప్రకటన

- ఇరాన్ మిస్సైళ్ల దాడి ముగిసిందంటూ ప్రకటించిన ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ..బంకర్లలోనుంచి ప్రజలు బయటకు రావచ్చని పేర్కొన్న ఇజ్రాయెల్ సైన్యం

- ఇరాన్ ఈ దాడి ఘటనతో తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదుర్కొవల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించిన ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ.

IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari says Israel will respond to the Iranian missile attack on the country.

"We are on heightened alert on defense and offensive, we will protect the citizens of Israel. This [missile] fire will have consequences. We have plans, and we will act…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024