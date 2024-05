अमिताभ बच्चन यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून भाजप आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात का जुंपली? वाचा नेमके काय घडलं

Amitabh Bachchan : बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन हे सोशल मीडियावर सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळते. सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत ते चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. अशात त्यांनी एक पोस्ट शेअर केली असून त्यावेळी त्यांनी मुंबईच्या कोस्टल रोडीची स्तुती केली. त्यांच्या या पोस्टवरून सोशल मीडियावर वाद सुरु झाला आहे.

अमिताभ यांनी त्यांच्या आधीच्या ट्विटर म्हणजेच आताच्या X अकाऊटवरून ही पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये अमिताभ यांनी म्हटलं ती "अरे व्वा. कामासाठी गेलो होतो... त्यानंतर सी लिंकनंतर कोस्टल रोडनं आणि अन्डरग्राऊंड टनलं आलो... JVPD, जुहू ते मरिन ड्राईव्ह असा प्रवास हा अगदी 30 मिनिटात झाला. काय मस्त काम झालंय. स्वच्छ, नवीन रस्ता, कोणताही अडथळा नाही."

T 4999 - Oh ! Boy !! went to work .. after Sea Link on to Coastal Road and Tunnel underground .. JVPD, Juhu to Marine Drive , 30 mins .. !! वाह ! क्या बात है ! साफ़ सुथरी नयी बढ़िया सड़क, कोई रुकावट नहीं

अमिताभ यांची ही पोस्ट पाहिल्यानंतर भाजप महाराष्ट्रकडून त्यांना रिप्लाय देण्यात आला आहे. "धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी, धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड टनल मधून तुम्ही प्रवास केलात याचा आम्हाला आनंद आहे. देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि राज्याचे विकासपुरुष उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यामुळेच मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान होतोय. भविष्यातदेखील मुंबईकरांना आणि राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाचे रस्ते आणि पायाभूत सोयीसुविधा मिळणार हीच मोदीजींची गॅरंटी."

