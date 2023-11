फ्लॉप चित्रपटांचा कंगनानं घेतला धसका; देवाच्या दारी जाऊन घेतला मोठा निर्णय

Kangana Ranaut Lok Sabha Election In 2024 : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या 'तेजस' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. तिचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करू शकला नाही. त्यात दुसरीकडे कंगना नेहमीत राजकारणानंतर पदार्पण करण्यावर नकार देत असते. आता पहिल्यांदा कंगनानं राजकारणात प्रवेश करण्याविषयी हिंट दिली आहे. यावेळी कंगना तिच्या 'तेजस' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर अनेक मंदिरात जाऊन दर्शन घेताना दिसते. तर आता कंगना म्हणाली की श्रीकृष्णची कृपा राहिली तर ती लोकसभा निवडणूक लढणार.

'तेजस' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर सगळ्या देवस्थळांचे दर्शन घेत असताना आता ती द्वावरकाधीश मंदिरात पोहोचली आहे. यावेळी मीडियाशी बोलत असताना तिनं लोकसभा निवडणूक लढण्याविषयी हिंट दिली आहे. 'आज तक'नं दिलेल्या रिपोर्टनुसार, ती यावेळी म्हणाली की श्रीकृष्णची कृपा राहिली तर लोकसभा निवडणूक लढणार. याशिवाय तिनं द्वारकानगरी विषयी देखील काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. तिनं सांगितलं की ' हे खूप सुंदर आहे. मी नेहमी म्हणते की, कामातून संधी मिळेल तेव्हा जास्तीत जास्त देवाचे दर्शन घेतले पाहिजे. संपूर्ण पाण्याखालील असलेले द्वारकाचे संपूर्ण शहर नुकतेच पाहिले आहे. द्वारका शहराचे अवशेषही आम्हाला पाहता यावेत, अशा सुविधा सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात अशी आमची इच्छा आहे. आपल्या इतिहासात एवढी मोठं जे नगर राहिलं आहे, जे आपल्या प्रभू कृष्ण हे आपल्यासाठी कोणत्याही स्वर्गपेक्षा कमी नाही.'

#WATCH | Dwarka, Gujarat: Actor Kangana Ranaut on offering prayers at Dwarkadhish temple says, "It was incredible. I always say that Dwarka is divine. We should come as much as we can...The place of Lord Krishna is no less a heaven for us," pic.twitter.com/nCRS2bjLuq

— ANI (@ANI) November 2, 2023