'अनेकांना छेडणाऱ्या अनू मलिकसारख्या...'; कंगनाच्या कानशीलात लगावणारीच्या मदतीस निघालेल्या विशाल ददलानीला गायिकेनं सुनावलं

Sona Mohapatra Slams Vishal Dadlani Over Kangana Ranaut Incident : चंडीगढ विमानतळावर अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौतसोबत घडलेल्या घटनेनंतर बॉलिवूडचे दोन भाग झाले असं म्हणायला हरकत नाही. काहींनी कंगनाची साथ दिली तर काहींनी कुलविंदर कौरची साथ दिली. तर कुलविंदर कौरची साथ विशाल ददलानीनं दिली आहे. त्यांनी CISF महिला जवानला नोकरी देण्याचं वचन दिलं आहे. त्यावेळी म्हटलं की जर कॉस्टेबल विरोधात कोणती कारवाई केली तर तिला विशाल नोकरी देणार. आता विशालचं हे बोलणं गायिका सोना मोहपात्राच्या पसंतीस उतरलं नाही. तिनं यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

खरंतर, जेव्हा गायक विशाल ददलानीनं कंगना रणौतनंला कानशिलात लगावण्याच्या प्रकरणावर एक पोस्ट केली. तेव्हा एका नेटकऱ्यानं त्याची स्तुती केली आणि कमेंट करत म्हणाला, 'लोकप्रिय गायक आणि संगीत दिग्दर्शक विशाल ददलानीनं CISF ची अधिकारी कुलविंदर कौरला नोकरीची ऑफर दिली आहे. जिनं कंगना रणौतला तिचं स्थान दाखवलं. ती बॉलिवूडमधील अशा रत्नांपैकी एक आहे, ज्यांनी त्यांचं अस्तित्व हे गमावलं आहे. त्यांच्यासाठी ही सम्मानाची गोष्ट आहे.'

The ‘spine’ includes sitting next to a multiple accused serial molester like Anu Malik on the judges seat & when colleagues like me call him to stand up, speak up,help push back this toxic culture of reality shows - saying paisa kamaake desh se nikalna hai..such a gem I tell you. https://t.co/Xo2ug0d6DB

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) June 8, 2024