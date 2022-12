Sleep Problem: खूप थकूनही रात्री झोपताना त्रास होतोय तर हा उपाय तुम्ही करायलाच हवा

Sleeping Problem Solution: धकाधकीच्या जगात ताणाचं प्रमाण इतकं वाढलयं कि खूप थकूनसुद्धा शांत झोप लागत नाही, मग आपण मोबाईल चाळत बसतो, रात्र-रात्र जागुन काढतो कळत-नकळत आरोग्यावर मात्र त्याचा वाईट परिणाम होतो. रात्री न झोपल्यामुळे पचनसंस्थेवर त्याचा परिणाम होतो, आपली चिडचिड वाढते, आपला मूड खराब होतो काही काम करू शकत नाही कामात लक्ष लागत नाही एकूणच सर्व दिवस खराब होऊन जातो. (Health Tips are you suffering from this problem in the night try thi poses)

शरीरावर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो

ऍसिडिटीच प्रमाण वाढतं ,डोळ्यांवर ताण येतो,अति मोबाईल वापरला तर डोळे दुखणे ,डोळे लाल होणे यासारख्या अनेक प्रॉब्लेम्सना समोर जावं लागत शिवाय पुरेशी झोप न झाल्याने आपली चिडचिड होते त्यामुळे मानसिक त्रास होतो तो वेगळाच .

शांत झोप लागावी यासाठी अनेक पद्धती आहेत ज्या अवलंबून शांत झोप यावी म्हणून प्रयत्न नक्की करू शकतो (How to get better sleep in the night solution for sleeping problems)

बटरफ्लाय पोझ (butterfly pose)

ही शांत झोपेसाठी सर्वोत्तम स्ट्रेचिंग पोझ (stretching pose) आहे. यासाठी पाय वाकवताना दोन्ही बोटे एकमेकांना जोडण्याचा प्रयत्न करा. आता साधारणपणे श्वास सोडताना मांड्या वर-खाली करा. हा व्यायाम करताना मागचा भाग पुढे वाकवू नका तर सरळ ठेवा.

सीटेड फॉरवर्ड बेंड (seatet forward bend)

हा एक अतिशय चांगला व्यायाम आहे ज्यामध्ये संपूर्ण शरीर वरपासून खालपर्यंत चांगले ताणले जाते. समोर पाय पसरून बेडवर बसा. दीर्घ श्वास घेताना हात वर करा. हळूहळू श्वास सोडताना हात पुढे सरकवा आणि शरीराला कंबरेपासून पुढे ढकला. या व्यायामामध्ये कंबर, हॅमस्ट्रिंग्स, हातांमध्ये ताण येतो. तुमच्या क्षमतेनुसार या स्थितीत जास्तीत जास्त वेळ राहा, मग आराम करा. हे देखील 3 वेळा करा. (How to get better sleep in the night solution for sleeping problems)

चाइल्ड पोझ (child pose)

जर शांतपणे झोपायचे असेल तर या व्यायामासाठी नक्कीच वेळ काढा. हे आसन करायला सोपे आणि खूप फायदेशीर आहे. - व्रजासनात बसा. श्वास घेताना दोन्ही हात वर करा आणि श्वास सोडताना हात खाली आणा आणि पलंगावर ठेवा. खाली असलेल्या पलंगासह डोक्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा. काही सेकंद या स्थितीत रहा, नंतर आरामात बसा. हे आसन 3-5 वेळा करण्याचा प्रयत्न करा.

हेड स्ट्रेचिंग

हा व्यायाम तुमच्या सोयीनुसार उभे किंवा बसूनही करता येतो. खांदा न सरकवता, मान प्रथम डावीकडे हलवा, काही सेकंद धरून ठेवा, नंतर उजवीकडे. स्ट्रेचिंग सुधारण्यासाठी, मान देखील हाताने ताणली जाऊ शकते. ज तुम्ही ते किमान 3-5 वेळा केले पाहिजे.

हॅप्पी चाइल्ड पोज

झोपण्यापूर्वी या आसनाचा सराव केल्यानेही चांगली झोप येण्यास मदत होते. शरीराच्या खालच्या भागासाठी हा खूप चांगला स्ट्रेचिंग व्यायाम आहे (Health Tips are you suffering from this problem in the night try thi poses )