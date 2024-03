लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! येथे इंधनाचे दर 15 रुपयांनी केले कमी

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. लक्षद्वीप बेटावरील एंड्रोट आणि कालपेनी बेट तसंच कावारत्ती आणि मिनिकॉय येथे इंधनाच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. एंड्रोट आणि कालपेनी बेटावर इंधन 15.3 रुपये प्रतीलिटर तसंच कावारत्ती आणि मिनिकॉय 5.2 रुपये प्रतिलिटरने स्वस्त झालं आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर आजपासूनच लागू होणार आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी कपात केल्यानंतर आता लक्षद्वीपमधील सर्व बेटांवर पेट्रोलचा दर 100 रुपये 75 पैसे लीटर आणि डिझेलचा दर 95 रुपये 71 पैसे असेल. महत्त्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारने नुकतीच पेट्रोल, डिझेलच्या दरात 2 रुपयांची कपात केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्याआधी हा निर्णय घेण्यात आला होता.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअऱ करत लिहिलं होतं की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 2 रुपयांची कपात करत पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की करोडो भारतीयांच्या आपल्या कुटुंबाचं हित आणि सुविधा यांना ते नेहमी प्राथमिकता देतात. तसंच लक्षद्वीपमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील कपातीवर म्हणाले आहेत की, नरेंद्र मोदी पहिले नेते आहेत ज्यांनी लक्षद्वीपमधील नागरिकांना आपलं कुटुंब मानलं आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक्सवरुन इंधन दरकपातीची माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "लक्षद्वीपमध्ये IOCL चार बेटं कवरत्ती, मिनिकॉय, एंड्रोट आणि कलपेनी येथे पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करतं. IOCL चे कवरत्ती आणि मिनिकॉय येथे डेपो आहेत. केरळच्या कोच्ची येथून IOCL डिपोमध्ये पुरवठा होतो".

As informed by @IndianOilcl, price of both petrol & diesel has been reduced by Rs 15.3/litre for Andrott and Kalpeni islands and Rs 5.2/litre for Kavaratti and Minicoy in the Lakshadweep islands, effective today.

In Lakshadweep, IOCL is supplying petrol and diesel to four…

