बीसीसीआयची मोठी घोषणा! IPL च्या प्रत्येक मॅचसाठी खेळाडूंना मिळणार वनडेपेक्षाही जास्त मॅच फी

BCCI Big Announcement for IPL : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक आहे. पुढील वर्षी आयपीएलचा 18 वा सीजन पार पडणार असून आयपीएल 2025 पूर्वी मेगा ऑक्शन घेण्यात येणार आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस हे मेगा ऑक्शन पार पडण्याची शक्यता असून त्यापूर्वीच बीसीसीआयने मोठी घोषणा करून खेळाडूंना खुशखबर दिली आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही घोषणा केली आहे.

जय शाह यांनी केलेल्या घोषणेनुसार आता आयपीएल 2025 पासून खेळाडू आणि प्रत्येक फ्रेंचायझीला मॅच फी सुद्धा मिळणार आहे. याचा अर्थ, कराराव्यतिरिक्त, आता खेळाडूंना प्रत्येक सामन्यासाठी फी देखील दिली जाईल. विशेष म्हणजे ही फी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय वनडे सामान्यांपेक्षा जास्त आहे. बीसीसीआयचा हा निर्णय अनकॅप्ड खेळाडूंसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, ज्यांना सुमारे 20 लाख रुपयांच्या मूळ रकमेत खरेदी केले जाते आणि जे इतर करारबद्ध खेळाडूंच्या तुलनेत एका सीजनमध्ये खूप कमी पैसे कमवतात.

जय शाह यांनी पोस्ट करत म्हंटले की, इंडियन प्रीमिअर लीगमधील सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरीचा आनंद साजरा करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात येत आहे. आम्हाला कळवताना अतिशय आनंद होत आहे की, आमच्या क्रिकेटपटूंना प्रत्येक सामन्यासाठी मॅच फी म्हणून 7.5 लाख रुपये दिले जातील, प्रत्येक फ्रँचायझी मॅच फी म्हणून एका हंगामासाठी 12.60 कोटी रुपये खर्च करेल. IPL आणि आमच्या खेळाडूंसाठी हे एक नवीन युग आहे.

In a historic move to celebrate consistency and champion outstanding performances in the #IPL, we are thrilled to introduce a match fee of INR 7.5 lakhs per game for our cricketers! A cricketer playing all league matches in a season will get Rs. 1.05 crores in addition to his…

