कानपूर टेस्ट दरम्यान मोठी घटना, बांगलादेशच्या कट्टर चाहता टायगर रॉबीला प्रेक्षकांकडून मारहाण... Video व्हायरल

IND VS BAN 2nd Test : भारत विरुद्ध बांगलादेश (India vs Bangladesh) यांच्यात कानपुर येथे दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. चालू सामन्यादरम्यान दरम्यान एक मोठी घटना घडली असून यात बांगलादेश क्रिकेट टीमचा सुपर फॅन टायगर रॉबी (Tiger Roby) याला काही लोकांकडून मारहाण करण्यात आली आहे. टायगर रॉबी हा बांगलादेश टीमचा मोठा चाहता असून तो जगभरात होणाऱ्या सामन्यांमध्ये त्याच्या टीमला सपोर्ट करताना दिसतो.

कानपूरच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर भारत बांगलादेश यांच्यात दुसऱ्या टेस्ट सामन्याला 27 सप्टेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी चेन्नई येथे झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने बांगलादेशला धूळ चारून तब्बल 280 धावांनी विजय मिळवला होता. मात्र कानपूर येथील टेस्ट सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी निंदनीय घटना घडली. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार बांगलादेशचा सुपर फॅन टायगर रॉबी याला काही लोकांनी मारहाण केली. टायगर रॉबी याने बांगलादेशला सपोर्ट करण्यासाठी संपूर्ण शरीर हे वाघाप्रमाणे रंगवले होते तसेच त्यावर बांगलादेशचा झेंडा सुद्धा काढला होता. मात्र सामना सुरु असताना काही लोकांनी रॉबीला मारहाण केली. कानपुर पोलिसांनी टायगर रॉबी याला उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असून पोलीस या संदर्भात पुढील तपास करत आहेत.

VIDEO | Bangladesh cricket team's 'super fan' Tiger Roby was allegedly beaten up by some people during the India-Bangladesh second Test match being played at Kanpur's Green Park stadium. He was taken to hospital by the police. More details are awaited.#INDvsBAN #INDvsBANTEST… pic.twitter.com/n4BXfKZhgy

— Press Trust of India (PTI_News) September 27, 2024