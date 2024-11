कॅप्टन रोहित शर्माचं ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत जोरदार भाषण, भारत - ऑस्ट्रेलिया विषयी नेमकं काय म्हणाला?

Rohit Sharma : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही ५ सामन्यांची टेस्ट सीरिज सुरु असून यासाठी टीम इंडिया (Team India) सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. भारताने पर्थ येथे झालेला सीरिजमधील पहिला टेस्ट सामना जिंकून 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असलेल्या टीम इंडियाला गुरुवारी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांचे यथोचित स्वागत करण्यात आले आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी देखील त्यांची भेट घेतली. यावेळी भारतीय संघाचा कर्णधार या नात्याने रोहित शर्माने (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत भाषण केलं. सध्या हे भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे.

कर्णधार रोहित शर्माने संसदेत भाषणादरम्यान भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या संबंधांवर जोर दिला. त्याने म्हटले की, येत्या काळात आम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगले क्रिकेट खेळायचे आहे आणि चाहत्यांनाआनंद द्यायचा आहे. रोहित शर्माने भाषणात म्हटले की, 'भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे क्रीडा आणि व्यवसायात क्षेत्रात दीर्घकालीन संबंध आहेत. आम्ही येथे क्रिकेट खेळण्याचा आनंद लुटला. चाहते आणि खेळाडूंच्या उत्कटतेमुळे ऑस्ट्रेलिया हा एक आव्हानात्मक संघ आहे. जगातील सर्वोत्तम संघाविरुद्ध खेळणे आमच्यासाठी नेहमीच आवडते. आम्ही ऑस्ट्रेलियात यश मिळवले आहे आणि अलीकडेच एक टेस्ट सामना जिंकला देखील जिंकला'.

Canberra

Snippets from TeamIndia visit to the Parliament house ahead of the two-day pink ball match against PM

The Indian Cricket Team was hosted by the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister of Australia.AUSvIND pic.twitter.com/cnwMSrDtWx

— BCCI (BCCI) November 29, 2024