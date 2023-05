कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर बोलण्यास गांगुलीचा नकार, शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वैदी यांनी सुनावलं, म्हणाल्या "हे असले हिरो..."

Priyanka Chaturvedi on Sourav Ganguly: दिल्लीतील जंतर मंतरवर गेल्या काही दिवसांपासून कुस्तीपटू धरणं आंदोलन करत आहेत. भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंग (WFI president Brij Bhushan) यांच्याविरोधात कुस्तीवीर आंदोलन करत असून त्यांनी महिला खेळाडूंचं लैंगिक शोषण केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यादरम्यान 3 मार्चला पोलिसांसोबत वाद झाल्याने हे प्रकरण आणखीनच चिघळलं आहे. मात्र कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर अनेक मोठ्या खेळाडूंनी मौन बाळगलं आहे. त्यातच भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने (Sourav Ganguly) यावर मांडलेल्या भूमिकेवरुन टीका होत आहे. टीका करणाऱ्यांमध्ये ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वैदी (Priyanka Chaturvedi) यांचाही समावेश आहे.

सौरव गांगुलीने आपल्याला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाबद्दल जास्त माहिती नसून, हे प्रकरण लवकर शांत व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सौरव गांगुलीने कुस्तीपटूंना त्यांची लढाई लढू दे असं विधान केलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वैदी यांनी त्यांच्यावर टीका केली असून, हिरो नेहमी असे खाली कोसळतात असं म्हटलं आहे.

सौरव गांगुलीला एका कार्यक्रमात कुस्तीपटूंच्या आंदोनलाबद्दल विचारण्यात आलं असता त्याने म्हटलं की, "त्यांना त्यांची लढाई लढू दे. तिथे काय सुरु आहे मला माहिती नाही. मी फक्त वृत्तपत्रात वाचलं आहे. क्रिकेटविश्वात मला एक गोष्ट समजली आहे, ती म्हणजे ज्या गोष्टीबद्दल पूर्ण माहिती नाही त्यावर जास्त बोलू नये".

सौरव गांगुलीच्या या विधानावर खासदार प्रियंका चतुर्वैदी यांनी टीका केली आहे. "हिरोही खाली पडतात, दर दिवशी. आता बोलणाऱ्यांच्या मौनाचे कारण समजले आहे. ही आमची लढाई नाही मग भूमिका का घ्यायची?", असं ट्वीट प्रियंका चतुर्वैदी यांनी केलं आहे.

