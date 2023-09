Viral Video : सूर्याच्या सर्वात जवळ पोहोचलेल्या नासाच्या याननं दाखवलं सौरवादळाचं भयाण दृश्य

Viral Video : इस्रो (Isro) अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनं चांद्रयान 3 (Chnadrayaan 3) मोहिम हाती घेतली आणि चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर विक्रम लँडरनं पाऊल ठेवताच या मोहिमेला यश आल्याचा क्षण संपूर्ण जगानं पाहिला. ही एक क्रांतीच होती. मुळात अंतराळाविषयी भारताच्या महत्त्वाकांक्षा यापूर्वीही अनेकदा पाहायला मिळाल्या आहेत. तिथं जागतिक स्तरावर NASA कडूनही आपल्यापासून कैक मैल दूर असणाऱ्या या जगताविषयी सतत अशा काही गोष्टी आणि असे काही संदर्भ समोर आणले गेले की पाहणारेही हैराण झाले. आतासुद्धा नासाकडून असाच एक व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

सूर्याच्या कितपत जवळ पोहोचणं शक्य आहे? असा प्रश्न केल्यास आपल्याला त्याचं उत्तर देता येणार नाही. पण, नासानं मात्र ही किमया करून दाखवली आहे. कारण नासाचं एक यान थेट सूर्याच्या coronal mass ejection (CME) मधून पुढे गेलं आहे. सूर्याच्या नजीक पोहोचणारं हे पहिलं मानवनिर्मित यान ठरलं आहे.

2018 मध्ये लाँच झालेल्या या यानानं आतापर्यंतचं सूर्याच्या सर्वात जवळचं स्थान गाठलं असून, नासाच्या अहवालानुसार Parker Solar Probe नं सूर्याच्या पृष्टापासून साधारण 9.2 मिलियन किलोमीटर दूर वर एका सौरवादळालाही तोंड दिलं. 22 सप्टेंबर 2022 ला हे यान सीएमहीतून पुढे गेलं. ज्यानंतर नासानं आता त्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला ज्यामध्ये आजूबाजून अतिप्रचंड वेगानं जाणारे तारे, धुळ आणि उष्णतेच्या झळा पाहता येत आहेत.

Another first! Our Parker Solar Probe flew through an eruption from the Sun, and saw it “vacuuming up” space dust left over from the formation of the solar system. It's giving @NASASun scientists a better look at space weather and its potential effects on Earth.… pic.twitter.com/AcwLXOlI6m

— NASA (@NASA) September 18, 2023